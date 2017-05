Suchbilder für Erwachsene: Wo ist der Dildo?

Wer kennt noch das Suchspiel für Kinder Wo ist Walter? In einem überfüllten, kleinteiligen Bild sollte man den kleinen Walter in seinem rot-weiß gestreiften T-Shirt finden, der gut getarnt in seine Umgebung eingefügt ist. Das Prinzip des Instagram-Accounts Subtle Dildo ist dasselbe: Der kleine Dildo in seiner hautfarbenen Tönung möchte bitte gefunden werden. Das ist teilweise richtig hart, denn die Jungs auf den Bildern verstecken den gummigen Wonnepfropfen in einem gestellten Schnappschuss mit kreativer Präzision. Wer ihn nicht selbst findet, kann sich Hilfe in den Kommentaren holen. Dort geben Nutzer*innen mit geschultem Penis-Auge den Nutzer*innen ohne Penis-Aufspürerfolg ein paar Hinweise.

Wer also gerade ein wenig Langweile überbrücken muss, der konzentriere sich nun bitte auf die Frage „Wo ist der Gummipenis?“ und starre fokussiert auf folgende Bilder.

