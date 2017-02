Tolle Unterwasserfotos. Richtig, richtig, richtig tolle Unterwasserfotos

Der britische Wettbewerb Underwater Photographer of the Year zeichnet jährlich die weltweit besten Unterwasser-Fotograf*innen aus. In diesem Jahr sind ihnen wunderschöne, teilweise hypnotische Aufnahmen gelungen. Sie zeigen nicht nur die Schönheit und Artenvielfalt in unseren Gewässern, sondern auch den Fortschritt der Kameratechnik.

Die Jury wählt in zehn Kategorien die 100 besten Fotos aus. Wir zeigen eine Auswahl der beeindruckendsten Bilder in unserer Galerie. Wer sich nicht an den Fotos satt sehen kann, findet hier weitere tolle Tierfotos.