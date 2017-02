Trump redet von Anschlag in Schweden – Twitter weiß, was wirklich geschah

Trump hat es nicht so mit der wahrheitsgetreuen Tatsachen – ist ja auch stressig, so ein Job als Präsident der USA. Bei seiner ersten Kundgebung in Florida versuchte der Präsident bei einem wahlkampfähnlichen Auftritt die amerikanische Einwanderungspolitik zu verteidigen und traf erneut eine Aussage, die keiner nachvollziehen konnte.

Vor seiner Fangemeinschaft sagte er: „Seht, was in Deutschland passiert ist, seht, was letzte Nacht in Schweden passiert ist!“

Daraufhin forderte das schwedische Außenministerium eine Erklärung für die Äußerungen Trumps. Am Sonntag sagte die schwedische Ministeriumssprecherin Catarina Axelsson: „Das US-Außenministerium ist um Klarstellung gebeten worden!“, berichtet das ZDF.

We look forward to informing the US administration about Swedish immigration and integration policies. https://t.co/x5G3euOWRh — Embassy of Sweden US (@SwedeninUSA) February 19, 2017

Wie gesagt, so getan: Über seinen Lieblingskanal Twitter nahm Trump am Sonntagabend Stellung. Er habe sich auf einen Bericht des US-Fernsehsenders Fox News über Einwanderer in Schweden bezogen.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017

Es war nicht das erste Mal, dass die US-Regierung sich in undeutlichen Aussagen verstrickte. Schon Anfang Februar erfand die Trump-Beraterin Kellyanne Conway bei dem Versuch, die US-Einreisebeschränkungen zu rechtfertigen ein Massaker, das nie stattfand. Im Interview mit einem Fernsehsender erzählte sie von einem Massaker, dass durch irakische Flüchtende in Bowling Green in Kentucky verübt haben sollen, schreibt die tagesschau.

Doch Trumps Stellungnahme kam den Medien zu spät. Schon am Samstag begannen sie mit ihrer Recherche zu den angeblichen Geschehnissen. Und nicht nur Schweden rätselte über die ominöse Freitagnacht. Hier die Recherchen der Stockholmer Zeitung Aftonbladet:

Auch das Netz begann zu recherchieren und wurde kreativ: Mit dem Hashtag #lastnightinsweden und #Swedenincident malten sich Nutzer*innen lustige Szenarien aus. Hier eine Sammlung der amüsierenden Tweets.

Kind fiel auf den Kopf.

Das Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht bekannt… #lastnightinsweden pic.twitter.com/JU2LSOZjlH — Almo (@Almo_432) February 20, 2017

Oh nein! Elch ohne Geweih auf Straße!

Montagmorgen

Elch läuft ohne Geweih in die falsche Richtung

Meine Gedanken sind beim schwedischem Volk#lastnightinsweden pic.twitter.com/bYNeg3A2ms — ⭐Michael⭐ (@Jedi_Ben_Kenobi) February 20, 2017

Illegaler Drogenkonsum.

#LastNightInSweden Wurden 3 Jugendliche beim Gras rauchen erwischt! Planen sie hier den heimtückischen Terroranschlag? 😱😱 pic.twitter.com/eP18UKp8UZ — Schlossi (@schlosssi) February 20, 2017

ES WAR DUNKEL!

Wer hätte das gedacht? Schweden! Ausgerechnet Schweden! Letzte Nacht um 03:17 Uhr war es dunkel! #lastnightinsweden pic.twitter.com/1AhKLM8XaV — Thomas Sommer (@polinomics) February 19, 2017

Mauern bei Ikea ausverkauft.

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) February 19, 2017

Ohaa.