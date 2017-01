Video: Obama-Fans verabschieden sich von ihrem Präsidenten

Barack Obama befindet sich zurzeit auf seiner Farewell-Tour, seiner Abschiedstour als 44. Präsident der USA. Parallel dazu schickt das Weiße Haus letzte Obama-Nachrichten ins Netz.

Besonders hervor sticht ein Video, in dem sich unterschiedliche Menschen an ihre schönsten Momente der Präsidentschaft erinnern. Darunter sind auch einige Promis: Tom Hanks würdigt Obamas Umgang mit Kuba, Leonardi DiCaprio unterstreicht Obamas Bedeutung für den Einsatz gegen globale Erwärmung. Samuel L. Jackson erinnert sich an die Verabschiedung der Gesundheitsreform Obamacare, Ellen DeGeneres wird persönlich: Ihr schönster Obama-Moment war, als sie bei seiner Hochzeit tanzen durfte.

Obamas Abschiedstour dauert schon einige Monate. Ende vergangenen Jahres führte sie ihn durch Europa, im November unter anderem nach Berlin. In der Nacht von Montag auf Dienstag wird Obama in Chicago eine Abschiedsrede halten – dort, wo er 2012 auch seine Siegesrede hielt.

Auch Michelle Obama bestreitet ihre letzten Termine als First Lady und hält weitere emotionale Reden. So zuletzt beim „School Counselor of the Year“-Event im Weißen Haus.