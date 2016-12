Video: Tesla-Auto bremst Sekunden, bevor ein Unfall passiert

Tesla hat ein Video veröffentlicht, in dem das durch Autopilot gesteuerte Auto Sekunden bevor ein Unfall passiert, bremst. Das Video wurde auf der A2 in den Niederlanden aufgenommen und– trotz wahrhaft turbulentem Unfallhergangs – wurde niemand ernsthaft verletzt. Tesla arbeitet seit Jahren an selbstfahrenden (durch Strom angetriebenen) Autos mit Autopiloten.