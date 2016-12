Was hättest du deiner Familie wirklich an Weihnachten sagen wollen?

Die Feiertage sind (endlich) vorbei, niemand muss mehr krampf- und dauerhaft nett und höflich sein, nur, um die Harmonie zu wahren. In den meisten Familien gibt es Reibungen, Probleme und Konflikte, die im Hintergrund schwelen. Damit es an den Weihnachtsfeiertagen nicht eskaliert, reißen sich alle zusammen. Und das ist auch okay. Allerdings ist es eben auch ziemlich anstrengend.

Irgendwann wollen Ärger, Schmerz und Frust einfach mal raus. Ebenso wie Sorgen und Ängste. Die Bandbreite kann dabei zum Beispiel von „Ich bin so froh, dass du nicht mehr trinkst“ über „Ich habe Angst vor dem Tag, an dem du stirbst“ bis hin zu „Ich schäme mich unfassbar für deine politische Einstellung“ reichen.

Auf der Plattform Tellonym könnt ihr uns anonym schreiben, was ihr euren Familienmitgliedern und Verwandten um Weihnachten rum gern gesagt hättet, wenn ihr so gekonnt hättet, wie ihr wolltet.

Also, ein Hoch auf die Psychohygiene – schreibt uns hier eure Weihnachts-Wahrheit.

Und das hätten eure Familien wirklich von euch zu hören bekommen sollen:

28.12.2016 15:14 Uhr

„Danke Mama, dass du wenigstens so tust, also würdest du an mich glauben. Auch wenn ich es selbst nicht mehr tue.“

28.12.2016 15:14 Uhr

„So sehr ich Euch auch liebe: manchmal mag ich Euch zur Adoption freigeben…“

28.12.2016 15:14 Uhr

„Meinem Schwager hätte ich nur zu gerne klargemacht, dass der Bastard seiner lamentierend ruinierten On-Off-Beziehung zur Büromatratze, NICHT der Nabel der Welt ist.“

28.12.2016 15:12 Uhr

Ja, Mama, ich kiffe wirklich täglich und nein, Mama, ich bekomm mein Studium trotzdem auf die Reihe und ja, Mama, ich growe mir mein eigenes Gras und nein, Mana, ich bin trotzdem kein Junkie.“

28.12.2016 15:12 Uhr

„Während der Tisch derart voll bedeckt ist, mit einer Menge an Speisen, die niemand jemals aufessen kann – warum behauptet Ihr dann immer, es ginge Euch schlecht. Und warum auch immer dann, wenn es um geflohene Menschen geht.“

28.12.2016 15:06 Uhr

„Ich hätte meiner Familie gerne gesagt, dass ich stolz bin über die Wandlung, die sie bzgl. vieler Dinge hinbekommen hat. Wir mussten nicht über Ausländer streiten, sie haben extra für mich gekocht ohne mir Vorschriften über meine Ernährung zu machen und haben von sich selbst aus Bio-Eier und -Milch verwendet und gutes Fleisch gekauft, das nicht aus Massentierhaltung stammt. Das hätte ich in der Form nicht erwartet und bin ganz froh, dass sie das geschnallt haben – vielleicht ja sogar ohne meinen Einfluss (der jetzt sehr verzögert gewirkt hätte). Weil ich aber nicht überheblich wirken wollte, hab ich nichts gesagt.“

28.12.2016 15:06 Uhr

Hallooo Verwandtschaft, ich sitze auch mit am Tisch, ihr könnt ruhig auch MICH mal etwas fragen!“

28.12.2016 15:06

„Ich war das letzte halbe Jahr jedes Wochenende hier, jeden Urlaubstag, jede angebaute Überstunde, selbst meine Umzug habe unter der Woche nach Feierabend gemacht. Ich hab es gerne gemacht, nach deiner Operation. Aber ich kann nicht mehr. Wir haben uns nichts mehr zu sagen, und ich möchte einfach nur einen Tag im Bett verbringen und einen Weihnachtsfilm sehen. Allein. Bitte darf ich gehen..“

28.12.2016 15:00 Uhr

„Deine notgeilen Sprüche zwischen Gans und Nachtisch gehen mir richtig auf die Nerven. Ich will aus deinem Mund weder hören „Wie halten es eigentlich die japanischen Ehefrauen mit der Treue? Geht da was, wenn man sie abends an der Bar trifft?“, noch „Man hat herausgefunden, welche Penisgrösse Frauen bevorzugen. Beim One Night Stand eher gross, in Beziehungen eher normal.“ Ich bin deine Tochter und möchte zumindest einmal im Jahr einen Vater besuchen, der mich einfach nur danach fragt, wie es in der Arbeit läuft und den Weihnachtsbaum lobt.“

28.12.2016 14:56 Uhr

„Omg hört auf mit dieser künstlichen Freude wir halten uns doch sowieso nur wegen ausreichend Alkohol aus.“

28.12.2016 14:47 Uhr

„Lasst euch endlich scheiden. Wir wissen eh alle bescheid.“

28.12.2016 14:45 Uhr

Wenn ich sage ich bin satt, Oma, dann bin ich SATT!!!“

28.12.2016 14:37 Uhr

„Es wäre echt schön, wenn ihr wenigstens versuchen würdet mich zu verstehen. Tut ihr aber nicht. Darum ist Weihnachten immer ätzend für mich.“

28.12.2016 14:31 Uhr

„Lieber Onkel M.! Wenn du weiter so viel frisst, stirbst du an Herzverfettung. Aber trotzdem schön, dass es dir geschmeckt hat.“

28.12.2016 14:31 Uhr

Mein Vater nimmt mich als erwachsene Frau nicht ernst und belächelt mich und meine Lebensentscheidungen vor anderen, ohne dass er es merkt.“

28.12.2016 14:30

„Danke, dass ihr ausnahmsweise so nett zueinander gewesen seid. Es war fast ganz okay auszuhalten.“