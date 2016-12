„Wenn alle aussehen wie Putin, ist es ein van Eyck“: So erkennst du bekannte Maler*innen auf einen Blick

Viele große Künstler*innen finden im Laufe ihres Lebens einen eigenen unverwechselbaren Stil, in dem sie dann ein Großteil ihres Œu­v­res malen. So prägnant und witzig wie die Website „Sad and Useless“ hat es wohl aber bisher niemand geschafft, berühmte Maler*innen zu klassifizieren. Wahren Kunstkenner*innen rollen sich wahrscheinlich gerade die Zehennägel auf. Alle andere dürfen damit ihren Spaß haben – und in Zukunft wissen, dass die Monobraue ein klares Indiz für ein Bild von Frida Kahlo ist.