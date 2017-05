Wenn du Angst hast, was zu riskieren, werden dir diese Filme Mut machen

Victoria

Spielfilm (2015) / 129 min / Regie: Sebastian Schipper / Verfügbar bis 9. Mai / Arte

Mitten in der Nacht trifft Victoria (Laia Costa) in Berlin auf Sonne (Frederick Lau), Boxer (Franz Rogowski), Blinker (Burak Yigit) und Fuß (Max Mauff). Zusammen ziehen sie um die Häuser und dabei knistert es zwischen der Spanierin und Sonne. Nur unterbrechen die anderen den Flirt, denn sie haben noch ein krummes Ding geplant. Doch so richtig kommt Victoria nicht von den Jungs los – und so entwickelt sich die romantische Nacht bald zum Albtraum.

Die fabelhafte Welt der Amélie

Spielfilm (2001) / 117 min / Regie: Jean-Pierre Jeunet / Verfügbar bis 9. Mai / ServusTV

Amélie (Audrey Tautou) ist eine Träumerin. Als sie in ihrer Pariser Wohnung hinter einer losen Badezimmerfliese eine alte Schatulle mit den Schätzen eines kleinen Jungen entdeckt, sieht sie darin ein großes Abenteuer. Sie will nun unbedingt den Besitzer des Kästchens ausfindig machen. Auch sonst liebt es Amélie anderen Menschen zu helfen – selbst wenn ihr eigenes Glück dabei auf der Strecke bleibt.

My Blueberry Nights

Spielfilm (2008) / 92 min / Regie: Kar-Wai Wong / Dauerhaft verfügbar / YouTube (Netzkino)

Elizabeth (Norah Jones) hat gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich. Jetzt kann sie nur noch nächtliches Kuchenessen beim Cafébesitzer Jeremy (Jude Law) aufheitern. Auch wenn sie sich wenig später nicht von ihm verabschiedet, als sie auf eine Reise quer durch die USA aufbricht, kann sie die Abende mit Jeremy nicht vergessen. Und so beginnt sie, ihm Karten zu schreiben.

Almost Heaven

Spielfilm (2005) / 99 min / Regie: Carol Salter / Dauerhaft verfügbar / YouTube (Netzkino)

Country-Sängerin Helen (Heike Makatsch) will unbedingt mal in Nashville auftreten. Als sie erfährt, dass ihr nur noch wenig Zeit zum Leben bleibt, lässt sie in Deutschland Krankenhaus und Ehemann (Wotan Wilke Möhring) zurück, um ihrem Traum näher zu kommen. Durch eine Verwechslung am Flughafen landet sie jedoch auf Jamaika, der Heimat des Reggae. Dort muss sie ganz neu lernen sich mit ihrer Musik durchzuschlagen.

Das geheime Fenster

Spielfilm (2004) / 92 min / Regie: David Koepp / Verfügbar bis 8. Mai / ServusTV

Der Schriftsteller Mort Rainey (Johnny Depp) lebt in einem abgelegenen Haus am See, um in der Ruhe besser schreiben zu können. Aber damit ist es vorbei als der Autor John Shooter (John Turturro) auftaucht. Dieser behauptet, Mort hätte seinen Erfolgsroman nur von ihm kopiert und wenn er nicht innerhalb von drei Tagen das Gegenteil beweisen könne, würde er ihn töten. Nach dieser Drohung schaltet Mort zwar Polizei und Privatdetektiv ein, aber dennoch häufen sich die Horrormomente von nun an für ihn.

Parchim International

Doku (2016) / 89 min / Regie: Stefan Eberlein, Manuel Fenn / Verfügbar bis 10. Mai / ARD

2007 kauft der chinesische Investor Jonathan Pang einen alten Militärflughafen in Mecklenburg-Vorpommern. In der Kleinstadt Parchim will er eine internationale Drehscheibe für den Flugfrachtverkehr zwischen China, Europa und Afrika schaffen. Und auch wenn die Probleme zahlreich sind, ist seine Begeisterung für das Großprojekt grenzenlos.

