Wie 2018 bist du? Teste deinen Wortschatz!

Dass die jüngere Generationen teilweise ganz andere Wörter benutzt als man selbst, dürfte jede*r aus eigener Erfahrung kennen. Langenscheidt nimmt diese Sprachlücke ganz besonders ernst. Der Verlag widmet sich seit zehn Jahren mit der Wahl des Jugendwort des Jahres den Wortkreationen von Jugendlichen und sammelt die eingereichten Beiträge außerdem im Wörterbuch 100% Jugendsprache.

Jedes Jahr – egal, ob 16 oder 66 Jahre alt – fragt man sich aufs Neue: Redet die Welt wirklich so? Anscheinend. Mittlerweile wissen wir, was ein Smombie (Gewinner 2015) ist und warum Menschen Swag (2011) haben sollten. Seit vergangenem Herbst erfreuen wir uns außerdem daran, dass Menschen ganz legitim fly sein können. Auch in diesem Jahr konnten Jugendliche wieder ihre Vorschläge für aktuelle Wortschöpfungen abgeben, über die dann online abgestimmt wurde. Eine fachkundige Jury wählt bis morgen aus den Top 10 das Gewinnerwort 2017 aus.

Das Voting ist beendet: Das sind die Top 10, aus denen am Freitag die Jury das Jugendwort des Jahres wählt. Vielen Dank an alle, die mitgevotet haben! Dieses Jahr hatten wir über 1 Million Votes. Posted by Jugendwort des Jahres on Mittwoch, 15. November 2017

Wie auch immer die Wahl ausgeht, schon jetzt stehen die coolsten eingereichten Begriffe im Wörterbuch 100% Jugendsprache 2018. Die meisten drehen sich um das Offensichtliche: Schule, Sex und Internet. Aber wer weiß, was größtenteils klingt wie die Gehirnauswüchse eines bilingualen Comedians auf Koks, könnte in manch 1 Situation die Kommunikation untereinander erleichtern.

