Wie Joachim sein Studium mit Quizshows finanzierte

Insgesamt 60.000 Euro habe er gewonnen, schätzt Joachim Telgenbüscher. Angefangen habe alles kurz vorm Abitur: 2001, Paderborn in Nordrhein-Westfalen, er fährt mit seinen Kumpels zu einem Casting. „Das war einfach nur aus Spaß. Und dann bin ich da genommen worden und stand plötzlich im Studio und wusste nicht, wie mir geschah.“ Das war in der ZDF-Quizshow Cash, moderiert von Ulla Kock am Brink, die öffentlich-rechtliche Antwort auf Wer wird Millionär, wie Telgenbüscher erklärt. „Gleich die erste Sendung, in der ich aufgetreten bin, hat funktioniert.“ Es klingt, als könne er es heute noch nicht glauben: Der damals 19-jährige Joachim gewinnt auf einen Schlag 50.000 D-Mark. „D-Mark damals noch“, sagt er, „daran merkt man, wie lange das schon her ist.“

Bis er Mitte 20 ist, besucht er eine Show nach der anderen: 2002 Risiko, ebenfalls im ZDF. Da habe er eine Brockhaus-Lexikonreihe gewonnen, erzählt er: „Auf der steht jetzt mein Fernseher, weil man den Brockhaus ja eigentlich gar nicht mehr braucht.“ Mit dem Geld aus der ersten Show geht Joachim zum Studieren nach England: Cambridge, Geschichte. In einer Quizshow für Uniteams fliegen seine Kommilitonen und er in der ersten Runde raus. „Aber das macht nichts, das war trotzdem gut“, sagt er.

Er ist ehrgeizig. Zurück in Deutschland gewinnt er 2005 bei Wer wird Millionär 32.000 Euro. Mit denen finanziert er sein Masterstudium – wieder in Cambridge, nun spezialisiert auf moderne europäische Geschichte. Ohne das Show-Geld hätte er sich das nicht leisten können.

Die beste Vorbereitung: So denken wie die Fragenstellenden

Von den Gewinnen muss er nichts versteuern: mehrere zehntausend Euro bar auf die Hand. „Quizshows sind ein Weg, schnelles Geld zu verdienen, das ist auf legalem Weg – würde ich sagen – kaum möglich“, schätzt Joachim. Für ihn habe diese Art des Geldverdienens wunderbar funktioniert, erzählt er – aber das sei nicht bei jedem*r so: „Wer Panik vor mündlichen Prüfungen hat oder lieber schreibt, für den ist das nichts. Aber allen anderen kann ich das nur empfehlen.“ Bei Cash mit Ulla Kock am Brink habe er keine Zeit gehabt, sich vorzubereiten: „Da war ich mitten im Abitur.“ Danach lernt er systematisch für die Sendungen.

[Außerdem auf ze.tt: Mit diesem Job hast du Geld und Freizeit]

Drei Wochen vor Wer wird Millionär habe er erfahren, dass er mitmachen darf – und an nichts anderes mehr denken können. „Als ich begriffen hab, wie so Quizshows ablaufen, habe ich natürlich schon geguckt: Wo sind meine Schwächen, nach welchem Muster sind die Fragen gestrickt?“ Drei Wochen – dass das eine ziemlich kurze Zeit ist, findet Joachim Telgenbüscher nicht. „Da kann man sich schon echt viel in seinen Kopf prügeln“, meint er. Quizshows seien wie Prüfungen: unfassbar viel Material wälzen, oft ineffizient. Aber im besten Fall reicht’s. Zur Vorbereitung liest er Lexika und Fachbücher über Berge, Flüsse, Tiere. Durchforstet Wikipedia, kauft Bücher wie Alles, was ich wissen muss – und die Gala: „Im Endeffekt sind das, glaube ich, auch die Quellen, die die Fragenredakteure benutzen. Die haben ja keine geheimen Quellen. Die nehmen sich auch die Gala und denken: Joa, was könnte man denn mal fragen?“

Das Faktenwissen hilft nicht nur im Fernsehen

Als Gedächtniskünstler will Joachim nicht bezeichnet werden, auch nicht von einer Inselbegabung sprechen: „Das klingt ja, als ob ich sonst nichts kann.“ Ein sehr gutes Gedächtnis habe er aber schon, besonders Sprachen seien ihm immer leicht gefallen. Rausgeflogen ist er bei Wer wird Millionär wegen einer Frage zu Abkürzungen von Teesorten: „Damals hatte ich noch diesen Teenie-Blick. Da kannte ich mich im Supermarkt noch nicht so aus.“

[Außerdem auf ze.tt: Wie ihr es schafft, für euren Job mehr Geld zu bekommen]

2009 beginnt er eine Ausbildung an der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Den berüchtigten Wissenstest schafft er als Jahrgangsbester. „Das war ein Vergnügen für mich, viel mehr, als im Zoo eine Reportage zu schreiben.“ Ein Jahr später ist er beim SAT.1-Superchampion zu Gast, gewinnt aber nichts. Seine letzte Talkshow besucht er 2014, das Quizduell mit Jörg Pilawa. Aber die Zeiten seien nun vorbei, sagt er. Die Castings suchten immer nach besonderen Geschichten. Das sei als Abiturient einfacher gewesen. Joachim ist keine Rampensau. Er spricht langsam, überlegt viel. „Ich wäre jetzt ein viel besserer Quizshow-Kandidat als 2005, als ich bei Wer wird Millionär war, weil ich durch meinen Beruf so viel gelernt habe. Aber gut, so ist es halt – zu Wer wird Millionär kann man nur einmal hin.“

Heute ist Joachim 36 Jahre alt, Journalist bei Geo Epoche und betreibt einen Twitter-Kanal, auf dem er meist unbekannte Fakten und Anekdoten aus der Zeitgeschichte postet. Sich Wissen anzueignen und es zu teilen – es liegt ihm noch immer.