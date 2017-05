Wir sind in Paris und berichten live von der Stichwahl

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Live berichten wir auch auf Instagram und Snapchat.

16.17 Uhr

Auf dem Place de la République treffen wir eine Deutsche: Kim kommt aus Hannover, seit zwei Jahren studiert sie an der Sorbonne Nouvelle. Die 26-Jährige ist froh, dass der Wahlkampf sein Ende nimmt. „In den vergangenen Wochen war das Thema omnipräsent“, sagt sie, „ich habe den Eindruck, dass auch die Franzosen froh sind, wenn endlich ein Ergebnis feststeht.“ Wenn sie könnte, würde Kim für Macron stimmen. „Diese Wahl heute ist eine Entscheidung für Europa. Le Pen würde Europa an die Wand fahren.“ Aber kann der parteilose Macron tatsächlich Reformen durchsetzen? „Das ist die große Frage. Er war früher Wirtschaftsminister unter der Regierung von Hollande und hat auch schon Gesetze durchgesetzt – das nach ihm benannte Loi Macron zum Beispiel.“

15.00 Uhr

Gerade sitzen wir in einem Café nahe des Place de République, nordöstlich des Stadtzentrums. Der Platz gilt als neues linkspolitisches Zentrum. Hier bereiten sich die Geschäfte und Banken auf den Abend und die Zeit nach der ersten Hochrechnung vor: einige haben die Fenster und Türen mit Holzplanken verbarrikadiert. Am Platz selbst ist noch wenig los, gegen Abend wird ein Menschenauflauf erwartet. In den Seitenstraßen postierten sich bereits etliche Polizist*innen mit schwerer Bewaffnung und Schutzausrüstung. In der Vergangenheit kam es auf dem Place de République bereits zu schweren Ausschreitungen.

13.10 Uhr

Im Bezirksamt des zwölften Pariser Arrondissements kommen wir mit zwei Beamt*innen ins Gespräch – wir sind dort, um unser Bildmaterial aus dem Wahllokal autorisieren zu lassen. Einer der beiden, ein etwa 50-Jähriger, sagt uns, er mache sich Sorgen. „Le Pen ist eine echte Neofaschistin“, sagt er, „sie hat sich im TV-Duell unfassbar derb verhalten und schlimme Dinge gesagt.“

12.10 Uhr

Bei der Stichwahl wird folgendermaßen gewählt: Die Menschen kommen mit ihrem Wahlschein ins Wahllokal ihres Bezirks, dort werden zunächst ihre Personalien geprüft, dann erhalten sie einen brauen Umschlag. Anschließend nehmen sie jeweils einen Zettel, auf dem Emmanuel Macron steht und einen, auf dem Marine Le Pen steht, von zwei Stapeln. Einen von beiden schieben sie gefaltet in der Wahlkabine in den Umschlag, den anderen werfen sie in einen Müllsack. Dann gehen sie zu den Wahlleiter*innen, werfen den Umschlag dort in einen Glaskasten. Die Wahlleiter*innen gleichen nochmals den Namen ab, rufen dann A voté (übersetzt: „Hat gewählt“) – fertig, Stimme abgegeben.

11.50 Uhr

Im zwölften Arrondissement (übersetzt: „Bezirk“) treffen wir Hoël. Die 29 Jahre alte Kabarettistin stimmte im ersten Wahldurchgang für den sozialdemokratischen Kandidaten Benoît Hamon. „Er steht für den sozialistischen Teil in mir“, sagt sie. Er hätte viele Ideen für die Umwelt und sei konstruktiver als die übrigen Kandidat*innen. Bei der Stichwahl gibt Hoël nun Macron ihre Stimme – allerdings nicht aus voller Überzeugung, sondern, um gegen Le Pen zu stimmen. „Ich bin gegen Le Pen, weil ich nicht gegen Europa und gegen Menschen allgemein bin“, sagt sie.

10 Uhr

Hallo aus Paris! Wir – das sind Mark, Philipp und Till – sind in Frankreichs Hauptstadt geflogen und berichten für euch über die Stichwahl. Wer möchte, kann uns auch auf Instagram und Snapchat folgen, dort berichten wir auch live.

Die Stimmung heute morgen ist gelassen, in der U-Bahnstation spielen Musiker; alles wie immer.

Am gestrigen Samstag sprachen wir mit Pariser*innen, die ihre Stimme dem sozialdemokratischen Emmanuel Macron geben wollten, mit solchen, die die konservative Marine Le Pen wählen wollen, aber auch mit Menschen, die niemandem von beiden eine Stimme geben möchten. Das sind die sogenannten Weißwähler, ni-ni (übersetzt: „weder noch“).

Eine etwa 45-jährige Pariserin, die als Putzkraft arbeitet und vor 38 Jahren aus dem Kongo nach Paris kam, sagt, sie werde Le Pen wählen. Sie habe schon etliche Wahlen miterlebt und kritisiert, dass die Stimmung im Land immer gewaltvoller werde, während die Schulbildung am Nullpunkt angekommen sei – das merke sie an ihrer Enkelin. Sie ist gegen die Willkommenspolitik und kritisiert das brüchige Sozialsystem. Eine Frau Anfang 60, die in Paris als Juristin arbeitete, wird Macron wählen. Seit dem TV-Duell zwischen den Kandidat*innen fühle sie sich wie viele Bürger*innen erleichtert und siegessicher (Anm.: das TV-Duell glich eher einem verbalen Wrestlingkampf als einer politischen Debatte).

Gleich treffen wir uns mit der 29-jährigen Pariserin Hoël, die uns in ihrem Wahldistrikt zeigen möchte, wie in Frankreich gewählt wird.

Du willst mehr zur Wahl in Frankreich wissen?

Wir haben darüber berichtet: