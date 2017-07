Wolfgang Bosbach verlässt erst eine Talkshow und dann alle anderen Orte dieser Welt

Wir müssen über CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach sprechen. Am Mittwoch saß er als Gast in der ARD-Talksendung Maischberger über die Krawalle während des Hamburger G20-Gipfels. Zumindest saß er da eine Weile lang. Denn das Gespräch regte ihn dermaßen auf, dass er noch vor Ende der Sendung einfach aufstand und ging. Vor laufender Kamera. Wolfgang over and out. Quasi.

Also bei mir ist er sitzen geblieben ;) "Kessler ist… Wolfgang Bosbach" am FR 04.08. um 23:15 Uhr im #zdf #bosbach pic.twitter.com/GIaZIe8aGZ — Michael Kessler (@kesslermichael) July 13, 2017

Grund für dieses sehr, äh, semikooperative Verhalten war die ehemalige Grünen-Abgeordnete Jutta Ditfurth, die ebenfalls Gast in der Sendung war. „Frau Ditfurth ist persönlich, vom Verhalten und ihrer (…) Argumentation unerträglich. Das muss ich nicht mitmachen“, sagte der Bundestagsabgeordnete und verließ vor laufenden Kameras die Gesprächsrunde. Eiskalt.

Das Internet ist von der Aktion begeistert. Und hat Wolfgang Bosbach den Hashtag #BosbachLeavingThings geschenkt, unter dem man wunderschöne Photoshopmontagen findet, auf denen Wolfgang Dinge verlässt. Hier ein Best-of:

#Bosbachleavingthings Was gefühlte Realität mit Menschen so macht. Danke @ShahakShapira für die kurzweilige Mittagspause. pic.twitter.com/hZ0jl0GdNP — Little Miss Bang (@X0X00_1010) July 13, 2017

Für alle, die auch ein Bild beitragen wollen: Der Autor und Internetgott Shahak Shapira (scheinbar nicht verwandt oder verschwägert mit Shakira) hat eine Vorlage gebastelt. Und go: