Zur Einstimmung auf die Oscars: Mediathekentipps zum Wochenende

Take Shelter – Ein Sturm zieht auf

Spielfilm (2011) / 116min / Regie: Jeff Nichols / Verfügbar bis 01.03. / Ab 20h / ServusTV

Eigentlich sollte es Curtis LaForche (Michael Shannon) gut gehen. Er hat Familie, Freunde und einen soliden Job,. Aber seine ständigen Visionen einer bevorstehenden Naturkatastrophe lassen sein Leben immer instabiler werden. Als er beginnt obsessiv an einem Schutzbunker zu bauen, ist es endgültig vorbei mit dem normalen Leben.

Jetzt angucken

Alice und das Meer

Spielfilm (2014) / 92min / Regie: Lucie Borleteau / Verfügbar bis 27.02. / Arte

Alice (Ariane Labed) ist als Mechanikerin eines Frachtschiffs auf See allein unter Männern, während ihr Freund auf dem Festland zurückbleibt. An sich keine große Sache – schließlich liebt sie ihren Job und hat so eine Tour schon oft mitgemacht. Nur dieses Mal ist da noch ihr Ex dabei, für den sie immer noch Gefühle hat.

Jetzt angucken

Tod den Hippies!! – Es lebe der Punk!

Spielfilm (2015) / 98min / Regie: Oskar Roehler / Verfügbar bis 01.03. / Arte

Robert (Tom Schilling) zieht Anfang der 80er aus seinem Provinz-Alptraum weg nach Westberlin und lernt dort den Punk kennen. Er jobbt in der Peepshow seines Kumpels (Wilson Gonzales Ochsenknecht), verliebt sich dort in Sanja (Emilia Schüle) und trifft obendrauf auch noch auf Blixa Bargeld (Alexander Scheer).

Jetzt angucken

Super – Shut Up, Crime

Spielfilm (2010) / 92min / Regie: James Gunn / Verfügbar bis 28.02. / Tele5

Als Langweiler Frank (Rainn Wilson) sein einziges Highlight im Leben – die schöne Sarah (Liv Tyler) – ausgerechnet an den fiesen Drogendealer Jacques (Kevin Bacon) verliert, ist Schluss mit lustig. Er legt sich eine Rohrzange und eine Superheldenidentität zu. Jetzt geht er gemeinsam mit der durchgeknallten Comic-Verkäuferin Libby (Ellen Page) aktiv gegen das Böse vor – allen voran natürlich gegen Jacques.

Jetzt angucken

Anleitung zum Unglücklichsein

Spielfilm (2012) / 80min / Regie: Sherry Hormann / Verfügbar bis 27.02. / ARD

Tiffany (Johanna Wokalek) ist schon ziemlich lange Single. Was dafür ein Grund sein könnte: Sie ist überzeugt, dass auf jedes Glück unweigerlich eine Katastrophe folgen muss. Deshalb bleibt sie natürlich auch skeptisch, als sich gleich drei Männer auf einmal für sie interessieren.

Jetzt angucken

Trapped – Gefangen in Island

Serie (2016) / 5 Folgen, je 92-96min / Schöpfer: Baltasar Kormákur / Verfügbar bis 19.05. / ZDF

Ein verschlafenes Fischerdorf an der Küste Islands: Polizist Andri (Ólafur Darri Ólafsson) muss in einigen mysteriösen Mordfällen ermitteln. Die Wahrheiten, die dabei langsam ans Licht kommen, verändern das Leben vieler Einwohner. Zudem wird ein Schneesturm immer stärker und droht die Lage irgendwann eskalieren zu lassen.

Jetzt angucken

