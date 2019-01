100 Jahre Frauenwahlrecht: Der lange Weg von Frauen in die Politik

View this post on Instagram

Heute gehts in die Weihnachtspause. Zum Schluss einmal mein Wunsch für die Zukunft: „Wenn ich in den Bus steige sehe ich Schwarze Menschen, ich sehe viele Frauen, ich sehe Menschen, die offen homosexuell leben, ich sehe Menschen mit Behinderung und noch mehr – kurzum ich sehe viele unterschiedliche Menschen. Genau diese Vielfältigkeit wünsche ich mir in unseren Parlamenten. Es ist wichtig diese unterschiedlichen Perspektiven in politische Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen und sie sich selbst vertreten zu lassen. Denn erst dann entsprechen die politischen Entscheidungen den unterschiedlichen Bedarfen unserer Gesellschaft. Denn in Parlamenten werden die wichtigen Entscheidungen für unsere Gesellschaft getroffen.“ . . Und im nächsten Jahr arbeiten wir weiter daran, dass die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft sich auch in den gesellschaftspolitischen Debatten, Entscheidungen und Orten widerspiegelt! . . Wünsche euch schöne Feiertage! . . Video @my_urbanology