16 Geschichten, die dich noch lange beschäftigen werden

Die Pharmaindustrie bewirbt die Hormonspirale als sanfte und sichere Verhütung für die junge Frau. Wir haben mit drei Frauen gesprochen, die andere Erfahrungen gemacht haben.

Lesedauer: circa 8 Minuten

Bei seiner Einführung war der Bikini eine absolute Provokation. Kein Wunder also, dass er nach Atombombentests benannt ist. Wir haben seine Geschichte erzählt und zeigen Fotos aus 70 Jahren Bikini-Entwicklung.

Lesedauer: circa 6 Minuten

Ein Physiotherapeut missbrauchte zwei Schwestern über Monate hinweg. Lange schwiegen die beiden über die Taten – bis ein Chat zwischen Mutter und Tochter zu Ermittlungen und schließlich zu einem Gerichtsverfahren gegen den Mann führte. Wir haben den Prozess begleitet.

Lesedauer: circa 7 Minuten

Der 22-jährige Dennis hat ME/CFS: Seit mehr als einem Jahr liegt er im Bett, jede Bewegung strengt ihn an. Ärzt*innen verwechselten die Krankheit mit einer Depression – mit fatalen Folgen für Dennis.

Lesedauer: circa 10 Minuten

Die 18-jährige Sarah-Lee Heinrich kennt Armut seit ihrer Kindheit. Wir haben nach ihrer ersten Uniwoche mit ihr gesprochen. Sie sagt: Anstrengen allein reicht nicht.

Lesedauer: circa 5 Minuten

Fabian Grüneis legt als DJ Greenice in Clubs auf und ist mit 23 Jahren Oberösterreichs jüngster Bürgermeister. Wie passen diese zwei Leben zusammen? Ein Porträt

Lesedauer: circa 11 Minuten

Einige Schulen in Berlin-Neukölln haben einen schlechten Ruf. Aber woher kommt er eigentlich – und welche Rolle spielt dabei Rassismus? Wir haben uns auf Antwortsuche begeben.

Lesedauer: circa 9 Minuten

Auf YouTube will Aljosha Muttardi Klischees über Veganismus abbauen und über Klimaschutz informieren. Einige Zuschauer*innen finden das unmännlich.

Lesedauer: circa 5 Minuten

Am Bauhaus durften alle studieren, egal wie alt oder welches Geschlecht. Das galt als revolutionär, doch die Realität war eine andere: Frauen wurden bewusst kleingehalten.

Lesedauer: circa 4 Minuten

Noch vor einem Jahr spielte das Thema Klimaschutz für den Potsdamer Teenager Jaro kaum eine Rolle. Mittlerweile bestimmt Fridays for Future sein Leben. Wir haben ihn begleitet.

Lesedauer: circa 5 Minuten

Endete der Arbeitsvertrag, mussten Gastarbeiter*innen die DDR verlassen. Selbst dann, wenn sie Kinder bekommen hatten. Frances und Fatima sind zwei dieser Kinder, die ihre Väter jahrelang in Mosambik suchten.

Lesedauer: circa 7 Minuten

In Köln verübte der NSU zwei Brandanschläge, in Zwickau tauchte das Kerntrio jahrelang unter. So unterschiedlich ihre Rollen im NSU-Komplex sind: Beide Städte suchen nach einer angemessenen Form der Erinnerung. Wir waren in beiden Städten unterwegs.

Lesedauer: circa 16 Minuten

Obwohl Tausende Auszubildende in Österreich dringend gebraucht werden, schiebt das Land Geflüchtete während ihrer Ausbildung ab. Ist Rechtspopulismus in Österreich stärker als der Wunsch nach Wirtschaftswachstum? Die Betroffenen sagen: ja.

Lesedauer: circa 7 Minuten

In Völkerschauen wurden nicht-europäische Menschen vor Publikum ausgestellt. Es ist ein oft vergessenes Kapitel deutscher Kolonialgeschichte, dessen Spuren heute noch sichtbar sind. Wir erzählen, wo.

Lesedauer: circa 10 Minuten

In der brandenburgischen Peripherie sollte zu DDR-Zeiten die Utopie eines besseren Lebens verwirklicht werden. Was ist daraus geworden?

Lesedauer: circa 7 Minuten

Vor 100 Jahren sprach Marie Juchacz als erste Frau im deutschen Parlament. Heute sind wir von der Gleichstellung in der Politik immer noch einen großen Schritt entfernt, sagt die Landtagsabgeordnete Aminata Touré. Sie kämpft weiter.

Lesedauer: circa 4 Minuten

