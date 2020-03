24.3.20 – „Love out Loud“-Videochat mit unseren Liebesexpertinnen

Für alle ze.tt-Mitglieder, die unser ze.tt-gr.een-„Polyamory“-Paket abgeschlossen haben, finden monatlich Videochats mit wechselnden Gästen und Expert*innen statt. Am 24. März um 18 Uhr findet unser „Love out Loud“-Videochat statt. Wir freuen uns sehr, unsere Liebesexpertinnen Jessica Wagener und Gunda Windmüller als Gäste begrüßen zu dürfen. Sendet eure Fragen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft vorab an green@ze.tt

Noch kein ze.tt-Mitglied, aber Fragen rund um die Liebe?

Alle die auch dabei sein möchten, aber noch nicht Mitglied sind, können jetzt hier unser ze.tt gr.een Polyamory-Paket abschließen!

Mit diesem Freundschaftspaket teilst du deinen Account mit zwei weiteren Mitgliedern und erhältst insgesamt 3 Logins.

Damit habt ihr alle Zugriff auf unsere zusätzlichen Liebestexte. Lest jede Woche eine neue True-Crime-Geschichte und wir pflanzen einen Baum im Amazons für euch.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Außerdem erhaltet ihr monatlich Rabatte in den Onlineshops unserer nachhaltigen Kooperationspartner*innen: Einhorn, Avocadostore, Coffee Circle, Veganz, Sirplus, CleverShuttle & der Tomorrow Bank.

Und ihr könnt euch mit unserer Redaktion austauschen (z. B. über Newsletter, Videochats mit der Chefredaktion, Events, Verlosungen).

Eine Auswahl exklusiver ze.tt gr.een Artikel, die du nicht verpassen solltest: