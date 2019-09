50ShadesOfKurz: So lacht Österreich über die neue Sebastian-Kurz-Biografie

In einem grauen Slimfit-Anzug lehnte er lässig an der Tür. HC reichte ihm eine Zigarette. Als Zeichen seiner Liebe und seines heldenhaften Mutes zündete er sie an und zog den Rauch tief in seine Lungen. HC entfuhr ein entzücktes Seufzen: Koaliere mich!#50shadesofkurz