8 Streaming-Empfehlungen für einen spannenderen April

Freitag, 3. April

Tales from the Loop: Staffel 1 – Sci-Fi-Serie, Prime Video

Der Künstler Simon Stålenhag malt schwedische Landschaften und fügt Science-Fiction-Elemente ein. Raumschiffe über einem finsteren Wald, gewaltige Aliens hinter einer verregneten Ackerfläche, Kampfroboter im Vorgarten. Stålenhags Malereien haben bereits ein Tabletop-Rollenspiel mit dem Titel Tales from the Loop inspiriert. Nun erscheint eine Science-Fiction-Dramaserie basierend auf den Bildern bei Prime Video.

Elefanten – Dokumentation, Disney+

Seit 1970 ist der 22. April ein Aktionstag, der weltweit für den Umweltschutz sensibilisieren soll. Inzwischen finden Aktionen nicht nur an diesem sogenannten Earth Day, sondern im gesamten April statt, dem Earth Month. Bei Disney+ wird der Monat mit einer Doku-Originalproduktion begangen: In Elefanten geht’s um die beschwerliche Wanderung einer Elefantenherde. Im Fokus stehen dabei die Elefantenkuh Shani und ihr Sohn Jomo.

Haus des Geldes: Staffel 4 – Thrillerserie, Netflix

Der Gangstertrupp um den Professor (Álvaro Morte) hat noch nicht genug: In Staffel 3 hatte die Gruppe die spanische Zentralbank als neues Überfallziel auserkoren, um Geld zu stibitzen, aber auch um Rio (Miguel Herrán) freizubekommen. Wie der Überfall ausgeht, werden die acht Episoden der vierten Staffel klären. Am gleichen Tag veröffentlicht Netflix eine Dokumentation über den Erfolg der spanischen Serienproduktion.

Mittwoch, 15. April

The L-World: Generation Q: Staffel 1 – Dramedy, Sky Ticket

Showtime setzt die Erfolgsserie The L-Word fort: Zehn Jahre nach den Ereignissen des Originals begegnen wir Bette (Jennifer Beals), Shane (Katherine Moennig) und Alice (Leisha Hailey) wieder. Die Protagonist*innen leben noch immer in Los Angeles, ihre Leben haben sich beruflich und privat jedoch verändert und bieten neues Konfliktpotenzial.

Freitag, 17. April

Betonrausch – Dramedy, Netflix

Der Immobilienmarkt in Berlin ist die Hölle. Was für Vermieter*innen ein Problem ist, ist für Spekulant*innen der große Traum. Gemeinsam baut das Trio aus einem Immobilienmakler (David Kross), seiner Freundin (Janina Uhse) und einem Hochstapler (Frederick Lau) ein illegales System zur Immobilienfinanzierung auf, um groß Geld zu scheffeln. Klar, dass sie schnell die Kontrolle über ihren Plan verlieren.

Selah and the Spades – Prime Video

Die 17 Jahre alte Selah (Lovie Simone) wird bald den Abschluss am Haldwell-Internat machen – und vorher gilt es noch eine wichtige Entscheidung zu treffen. Als Anführerin der Spades kontrolliert sie das Drogengeschäft an der Schule und braucht eine verlässliche Nachfolge. Die neue Schülerin Paloma (Celeste O’Connor) scheint eine gute Kandidatin zu sein. Amazon plant bereits eine Serienadaption des Regiedebüts von Tayarisha Poe.

Freitag, 24. April

After Life: Staffel 2 – Dramedyserie, Netflix

Tony (Ricky Gervais) hat seine Frau verloren und leidet unter schweren Depressionen. Seinen Alltag, vor allem seinen Job als Lokaljournalist bestreitet er mit größtmöglichem Zynismus, trotzdem gelingt es seinen Mitmenschen, ihn nach und nach ins Leben zurückzuholen. Staffel zwei geht mit düsterem, aber herzlichem Humor weiter.

Donnerstag, 30. April

Temple: Staffel 1 – Dramaserie, Sky Ticket

Der Chirurg Daniel (Mark Strong) sucht nach einem Heilmittel für seine schwerkranke Frau Beth (Catherine McCormack). Um seine Forschung zu ermöglichen, macht er in verlassenen U-Bahn-Schächten in London eine illegale Klinik für Kriminelle auf. Der U-Bahn-Mitarbeiter Lee (Daniel Mays) und die Forscherin Anna (Carice van Houten) unterstützen ihn dabei, konfrontieren Daniel aber auch immer wieder mit der Frage: Ist das moralisch okay, was du im Verborgenen für die Liebe treibst?