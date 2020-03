Absagegrund Coronavirus: Was passiert mit meinen Tickets für Konzerte, Messen und Fußballspiele?

COVID-19 zieht seit Wochen von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. 114.578 Menschen sind bereits am Coronavirus erkrankt, 4.018 gestorben (Stand 10. März 2020). In Italien wurden die Grenzen abgeriegelt, um die Zahl der Ansteckungen zu minimieren. Bei der Einreise vor Polen und und Tschechien kommt es zu Fiebermessungen. Zahlreiche Menschen befinden sich in Quarantäne.

Um die Ausbreitung des Virus nicht zu begünstigen, werden in Deutschland zudem Veranstaltungen mit größeren Menschenmengen gestrichen. Bisher betroffen waren dabei unter anderem die Leipziger Buchmesse, die Goldene Kamera, die Internationale Tourismus Börse in Berlin sowie die Hannovermesse. Kommenden Mittwoch findet das erste Fußball-Bundesligaspiel als sogenanntes Geisterspiel statt, Borussia Möndchengladbach und dem 1. FC Köln wird kein Live-Publikum bei der Partie zusehen. Gesundheitsminister Jens Spahn appellierte vergangenes Wochenende, alle Events mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen: „Je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen.“

Was bedeuten die Absagen für alle, die in den kommenden Wochen zu Konzerten, Fußballspielen oder Messen gehen wollen und sich Tickets gekauft haben? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wer entscheidet über das Absagen von Veranstaltungen?

Noch kann jeder Veranstalter in Deutschland selbst entscheiden, ob das Unternehmen grünes Licht für ein Events erteilt, solange die lokalen Gesundheitsbehörden vor Ort keine Bedenken äußern. Was für das für Dienstag geplante AnnenMayKanetereit-Konzert in der Sick-Arena der Fall war: Die zuständigen Behörden der Stadt Freibug sagten das Konzert ab.

Als Hilfestellung für die Einschätzung hat das Robert-Koch-Institut kürzlich eine Liste mit Risikofaktoren veröffentlicht. Im Fragenkatalog werden beispielsweise Fragen zum potenziellen Publikum, zur Dauer des Events, zur Belüftungssituation oder zur Anzahl der Toiletten gestellt.

Das Event wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Bekomme ich mein Geld zurück?

Sagt ein Veranstalter ein Event ab, bleibt die Leistung, für die du gezahlt hast, aus. Generell steht dir in solchen Fällen die Rückerstattung für die Karten zu. Je nach Vertrag – man beachte das Kleingedruckte – kann diese Bestimmung aber anders geregelt sein.

Sind deine Tickets von Eventim und Ticketmaster, erhältst du die Kohle in jedem Fall zurück. Ganz egal, ob das Event aufgrund eines Beinbruchs des*der Sänger*in oder wegen des Coronavirus nicht stattfindet. Bei Eventim müssen die Tickets gemeinsam mit einem Rücksendeformular zurückgeschickt werden. Das Geld wird dann auf das im Formular angegebene Konto überwiesen. Ticketmaster fordert seine Kund*innen*en dazu auf, ein digitales Rücksendeformular auszufüllen.

Das Event wurde verschoben. Der Ausweichtermin passt mir zeitlich nicht. Was nun?

Wenn die Veranstaltung aufgrund des Coronavirus verschoben wird, variiert die Situation von Veranstalter zu Veranstalter. Im Normalfall musst du den neuen Termin jedoch nicht hinnehmen und hast Anspruch auf dein Geld.

Das Event wurde zwar nicht abgesagt, aber ich will wegen des Coronavirus nicht hingehen. Habe ich das Recht auf eine Rückerstattung?

Gemäß der Verbraucherzentrale Bremen heißt es, man könne ihre*seine Tickets zurückgeben. Trotzdem sei die Sorge vor dem Virus kein Grund, von den bestehenden Abmachungen im Vertrag abzusehen. Hier bist du also auf die Kulanz des Veranstalters angewiesen, der über die Rückerstattung entscheiden darf.

Wer trägt Verantwortung, sollte ich mich bei einer Großveranstaltung infizieren?

Eine genaue, für alle Events geltende Richtlinie wurde noch nicht veröffentlicht. In einem Interview mit der Welt gab ein Professor für öffentliches Recht zu möglichen Ansteckungen an Fussballspielen folgendes Statement ab: „Es gibt bislang keine klare Leitlinie, was die sogenannten Verkehrssicherungspflichten des Veranstalters eines Spiels angeht. Sind beispielsweise Fiebermessungen an Stadioneingängen notwendig? Der Verein trägt das volle Risiko. Sollte ein Fan klagen und es könnte nachgewiesen werden, dass er sich im Stadion infiziert hat, würde es darum gehen, ob der Verein seine Verkehrssicherungspflichten zum Schutz der Zuschauer eingehalten hat.“