Alice Weidel tritt Boxsack, das Internet tritt Alice Weidel

Die Covorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Alice Weidel hat ja an sich kein Problem damit, auch mal private Fotos von sich in der Internetwelt zu veröffentlichen. Auf Instagram ist sie die ungekrönte Selfie-Queen und hält lieber einmal mehr als einmal weniger ihren Kopf vor die Kameralinse. Ihre präferierte Inszenierung: auftauchen aus dem linken unteren Eck, meist mit ziemlich schiefer Kopfhaltung. Auf Twitter ist sie professioneller. Da jammert, motzt und hetzt sie ganz nach der Leitlinie ihrer Partei gegen diverse Dinge, so wie man es eben erwarten würde: meist gegen die Union als Ganzes, oft auch nur gegen Merkel als Person, aber eigentlich sowieso gegen alles, was nicht … ja, nee, eigentlich gegen alles. Auf dem Gebiet gibt es also keine Neuigkeiten.

Nun hat Weidel kürzlich wieder ein Foto von sich auf Twitter gepostet. Es zeigt sie selbst, wie sie gerade in einem Sportladen einem Boxsack einen Highkick verpasst. Die ersten Fragen, die sich natürlich sofort stellen: Ist das eine Metapher? Und falls ja, wofür steht der Boxsack? Ist es eine Drohung? Warum steht da der Hashtag #AfD dabei? Sollte uns der Boxsack leidtun? Oder will Alice Weidel uns doch nur beweisen, wie gedehnt sie ist? Genau weiß es wohl nur sie selbst.

Eigentlich auch egal, denn wir brauchen die Antwort nicht. Internetuser*innen ließen sich nämlich nicht zweimal bitten und montierten Weidel in witzige alternative Szenen. In wenigen Stunden wurde das Foto zum Meme, der dazugehörige Hashtag #WeidelKickingThings kreiert, und das trendet seither auf Platz eins auf Twitter. Genau wie bei dem ehemaligen CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der eine Livetalk-Sendung verließ, oder Donald Trump, als er sich mit dem unglücklichen Papst fotografieren ließ, liefert das Internet wie immer ab. Wir haben die witzigsten Memes für euch gesammelt.

This … is … GERMANYYY!

Alice Weidel verbreitet nur heiße Luft

Der wahre Grund, warum Frauke Petry die AfD verlassen hat

Stop! It’s Weidel time

Game over!

Auch Ariana Grande hat Angst vor Weidel

Ach sooo!

Fake News!

Wenn du schnell aus der Talkshow abhauen musst. #WeidelKickingThings pic.twitter.com/D85YKq1cgi — ΣKevin (@Alpinedog) March 1, 2018

Nur Jean-Claude war cooler

Karma is a bitch

Ja, das gilt auch für dich, Alice

Noch so ein Spruch und …

After so many years we finally know…#WeidelKickingThings pic.twitter.com/ZKDJiu072N — Night Night Union (@NightNightUnion) March 1, 2018

Die tretende Seite der Macht

Nicht sicher, wer von den beiden der dunkleren Seite angehört. #WeidelKickingThings pic.twitter.com/XNNIAMeyMf — Ria 💯 (@RiaIchikawa) March 1, 2018

Weidel-Spinner

Der Fidget Spinner ist zurück: Der Weidl Spinner mit Rechtsdrall. #WeidelKickingThings pic.twitter.com/BBzlMWa9M9 — quer vom BR (@BR_quer) March 1, 2018

Ähm …

Mulan > Weidel

Chun-Li, wir brauchen dich!

Hamburger Polizei ist schon unterwegs #WeidelKickingThings pic.twitter.com/laBzpLPTfd — Mazzle zahlt Bargeldlos (@Mazzle5) March 1, 2018

Da ist uns Team Rocket doch lieber