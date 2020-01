­“An dem Tag habe ich entschieden, keine Familie zu gründen“: Wie es sich anfühlt, mit Klimaangst zu leben

View this post on Instagram

Dass du empathisch bist, dich um die Welt sorgst und es dich traurig macht, wenn andere Menschen schon jetzt wegen dem Klimawandel leiden und die Natur zerstört wird mag wie eine Schwäche wirken. Wie leicht wäre dein Leben, wenn du etwas ignoranter sein könntest. Studien (Hall & Merolla, 2019) zeigen aber, dass besonders mental gesunde Menschen, die sozial gut eingebunden sind, sich überdurchschnittlich viel um andere sorgen und an 90% aller Tage Mitgefühl und Sorgen verspüren. Deine Angst ist also sowas wie der Preis, den du für deine Empathie mit der Welt und deinen Mitmenschen zahlst. Aber diese Charaktereigenschaft ist eine Basis für ein gesundes und gutes Leben. Menschen, denen die Welt egal ist und die kein Mitgefühl mit dem Leid von anderen verspüren sind oft verbittert, unglücklich und besonders einsam. Kein Wunder, dass sie als einziges Ventil Hass und Spott zur Verfügung haben. Gesund und glücklich macht das nicht. Sage dir das nächste mal, wenn du am Weltschmerz leidest, dass das ein Beweis ist, dass du einen wichtigen Baustein für ein gutes Leben in dir trägst. So sehr du diese Eigenschaft an manchen Tagen auch verfluchen magst, sie ist alternativlos. Wenn du Liebe und Empathie wählst, wählst du auch Angst und Schmerz. Wenn dich das nächste mal das Denken an den Klimawandel also runterzieht nehme das bewusst wahr und sehe es als Basis von mentaler Gesundheit. Das Gegenteil von Angst ist nicht Furchtlosigkeit und Freude, sondern Ignoranz und Hass. Krankhaft wird die Angst erst, wenn sie dich komplett vereinnahmt und zu einem konstanten Leidensdruck führt. Wie man damit umgeht erkläre ich demnächst. Jetzt ist nur wichtig zu verstehen, dass deine Sorge um die Welt erst mal ein gutes Zeichen ist. Lass dich nicht pathologisieren, einfach nur weil du fühlst.