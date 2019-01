Podcast about:web #5 – Wie sieht ein gesundes Internet aus?

Wir können und wollen nicht mehr auf das Internet verzichten. Dafür macht es unser Leben viel zu einfach. Aber irgendwie fühlt es sich nicht so gut an, zu wissen, dass wir uns bei vielem, was wir im Netz machen, in die Hände von Global Playern begeben, die nur den Profit im Sinn haben, oder? In der fünften Folge des Podcasts about:web fragen wir: Wie kriegen wir das Internet, das wir wollen und brauchen?