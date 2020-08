Podcast: Wie soll es nach dem Studium nur weitergehen?

Auch wenn es sich eher nach It’s the Final Countdown anfühlt – eigentlich ist es das Gegenteil: ein Anfang. Denn für Studierende beginnt mit dem Abschluss ein neuer Lebensabschnitt. Klar kommen jetzt wieder neue Fragen, die eine Antwort fordern: Was passiert als nächstes? Wo geht der Weg denn hin? Was will ich eigentlich? Und brauche ich nicht mal ’ne Pause? In der dritten Folge des ze.tt-Podcasts Einschreiben, bitte!, präsentiert vom Verband der Privaten Hochschulen, sammeln wir Denkanstöße für das Danach.

Kleiner Spoiler: Es gibt nicht die eine richtige Herangehensweise. Denn leider muss jede*r für sich selbst zuerst die richtigen Fragen finden und dann die Antworten. Wie man dahin gelangt, das verraten uns Michael Becker und Tanja Salem. Michael hat nach dem dualen Studium noch promoviert. Jetzt arbeitet er bei IBM, nachdem er dort im Master@IBM-Programm der FOM Hochschule auch seinen Abschluss gemacht hat. Tanja hat Modedesign an der Mediadesign Hochschule in München studiert, den Bachelor abgeschlossen und sich jetzt mit ihrem eigenen Modelabel selbstständig gemacht.

Obwohl beide Richtungen so unterschiedlich sind, sind sich Tanja und Michael in vielen Dingen einig – und mit ihrer jeweiligen Berufswahl zufrieden. Sie haben Entscheidungen getroffen, für die sie sich Zeit gelassen haben. Sie waren ehrlich zu sich selbst und haben sich auch erlaubt, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Willst du mehr Tipps und Ratschläge, wie man den Weg ins Berufsleben findet? Die gibt es in der neuen Podcastfolge von Einschreiben, bitte!

Okay, jetzt sind wir aber da und ja, das ging schneller als gedacht: In drei Folgen haben wir uns der großen Trilogie Studium gewidmet: In der ersten Folge dem Anfang, in der zweiten haben wir uns das Mittendrin angeschaut und mit dieser Folge wagen wir einen Blick auf das Danach. Und dann? Sind wir angekommen, am Ziel, die Reise ist vorbei. Jetzt heißt es: Endstation! Bitte alle aussteigen. Aber keine Angst – die nächste Reise kommt bestimmt.

