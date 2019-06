Neu in der Stadt: So macht Alexander aus Kolleg*innen Freund*innen

Alexander ist ein umtriebiger Mensch. Er stammt aus der Nähe von Bielefeld, ist nach dem Abitur für ein duales Studium nach Köln gezogen, konnte sich in einem Praktikum in Düsseldorf beweisen und verließ das Rheinland schließlich für seine Freundin und seinen ersten Job in Richtung Hamburg. Alle diese Schritte haben ihm seinem Wunscharbeitsort nähergebracht: der Kommunikationsagentur.

Doch wie bewältigt man berufliche Herausforderungen, wenn man nebenbei in einer völlig neuen Stadt Fuß fassen muss? Und wie findet man Ausgleich, wenn man sich für einen Masterplatz bewerben, Leistungen erbringen und soziale Skills auspacken muss? Im Interview erzählt uns Alexander, was ihm bei all diesen Aufgaben am meisten hilft, wie er wichtige Entscheidungen trifft und wie aus Kolleg*innen Freund*innen werden.

ze.tt: Hallo Alexander. Wo arbeitest du gerade?

Alexander: Aktuell bin ich bei der Agentur pilot in Hamburg angestellt und arbeite hier als Junior-Berater im Bereich Media. Schwerpunktmäßig betreue ich dabei die Mediamaßnahmen von zwei Versicherungen. Wir machen ganz klassische Werbung: also von Außenwerbung, über Werbung in Print und Radio bis hin zur Kinowerbung.

Auf dem Nach-Hause-Weg sehe ich Plakate, die wir gemacht haben. Das ist ein cooles Gefühl. Alexander

Warum hast du dich für den Bereich entschieden?

Mein Vater arbeitet auch in einer kleinen Agentur. Deswegen habe ich schon früh Agenturluft geschnuppert. In Köln habe ich dann mein Studium im BWL- und Management-Bereich absolviert, weil ich herausfinden wollte, ob der Bereich zu mir passt. Dadurch, dass ich dual studiert habe, konnte ich direkt in einer Agentur arbeiten und fand es dort extrem abwechslungsreich, weil man sich um die verschiedensten Kunden kümmert. Ich bin gerade sehr froh, mich für den Bereich der klassischen Werbung entschieden zu haben. Auf dem Nach-Hause-Weg sehe ich Plakate, die wir gemacht haben. Das ist ein cooles Gefühl.

Wie genau sieht deine Tätigkeit aus?

Ich beginne damit, für Kunden eine Marktanalyse zu erstellen, beispielsweise den TV-Markt betreffend und prüfe dort, was der Wettbewerb macht. Daraus lassen sich für den Kunden und seine Wünsche Schlüsse ziehen. Gemeinsam mit meinen Kollegen spreche ich viel über Planung. Wenn ein Kunde beispielsweise Werbung im Radio platzieren möchte, dann diskutieren wir, wann wir senden, auf welchen Sendern, und wen wir wie erreichen können. Wir erstellen die Planung mithilfe unserer technischen Tools und präsentieren sie dann dem Kunden. Je nach Absprache und Kundenziel setzen wir diese Planung schließlich um.

Hat sich das duale Studium für dich bewährt?

Ich wende die Modelle aus dem Studium zwar nicht an, aber sie helfen mir sehr dabei, jetzt Prozesse einordnen zu können. Im Studium habe ich einen großen Überblick über verschiedene Bereiche wie Finanzen und Marketing erhalten. Ich bin froh darüber, dual studiert zu haben, auch wenn ich kein ausschweifendes Studentenleben hatte. Doch nun habe ich mit 22 Jahren bereits drei Jahre Berufserfahrung und schon den Bachelor in der Tasche. Weil ich mir beweisen möchte, dass ich noch einen Schritt weitergehen kann, mache ich bald noch im Fernstudium meinen Master.

Bist du also sorgenfrei in den Job gestartet?

Ich habe mich auf jeden Fall gut vorbereitet gefühlt. Vor meinem jetzigen Job habe ich glücklicherweise ein Praktikum in Düsseldorf bei einer anderen Agentur gemacht. Dort konnte ich sehr viel lernen.

Natürlich hatte ich Respekt vor dem neuen Job, doch die Vorfreude hat überwogen, weil ich extrem neugierig war und was lernen wollte. Für den Job bin ich nach Hamburg gekommen, was auch noch mal eine Veränderung für mich war. Doch letztendlich war ich gespannt auf die Stadt, die Menschen und bin schließlich in einem super Team gelandet. Das hat mir bei dem Standortwechsel extrem geholfen.

Wie hast du den Einstieg empfunden?

Ich kam ja von Köln nach Hamburg, da war es wichtig, mich einzufinden und Kontakte zu den Kollegen zu knüpfen. Ich wurde super aufgenommen. Gerade in der ersten Woche ging es allen ganz stark darum, mich zu integrieren. Ich wurde zu Mittagspausen mitgenommen und war direkt bei einem gemeinsamen Team-Kochabend dabei.

Und wie hast du dich fachlich zurechtgefunden?

Es war schon sehr tough, reinzukommen. Du hast in einer Agentur sehr viele Begriffe, mit denen um sich geworfen wird. Das ist eine Welt, die man erstmal verstehen muss. Hinzu kommen die technischen Tools, um den Kunden eine richtige Beratungsleistung bieten zu können. Das war am Anfang und ist nach wie vor eine sehr herausfordernde Geschichte, weil ich alles draufhaben muss. Doch schließlich musste ich mich der Aufgabe stellen und auch dabei hat mir mein Team unglaublich geholfen. Ich kann immer Fragen stellen und Fehler kommunizieren, ohne dass jemand böse ist. Im Gegenteil, wir suchen zusammen nach Lösungen und bei keinem einzigen Kollegen hatte ich bisher das Gefühl, vorsichtig sein zu müssen. Bei uns herrscht eine entspannte Du-Kultur, durch die ich immer mehr dazulernen und meinen Wissensstand erweitern kann.

Wie lange hat es gedauert, bis du dich so sicher im Team gefühlt hast?

Natürlich habe ich mich gefragt: Wie ist das Team? Wie kann ich mich einfinden? Wie sind die Leute drauf? Ich war schon in Düsseldorf und Köln in super Teams und auch hier in Hamburg hat es wieder gut geklappt. Die Sorge, nicht anzukommen, wurde mir sehr schnell genommen und bis heute ist alles sehr familiär. Das hilft enorm, weil eine Barriere zwischen Kollegen dafür sorgt, dass man sich nicht traut, Fragen zu stellen. Der Lernprozess wird langsamer und man kann seine Kreativität nicht richtig entfalten, weil man gehemmt ist und eher nach Schema F agiert. Deswegen ist es unheimlich wichtig, eine emotional funktionierende Bürokultur aufzubauen.

Dein Team scheint dir sehr viel zu geben. Was ist dir wichtiger: Team oder Tätigkeit?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Es wäre schlimm, den ganzen Tag akut unterfordert zu sein. Auf der anderen Seite ist es auch nicht gut, mit der Arbeit sehr zufrieden zu sein, aber ein schlechtes Verhältnis zum Vorgesetzten oder Team zu haben. Ich würde mich für das Fachliche entscheiden, aber beide Faktoren sind extrem wichtig.

Der Übergang von Arbeit zu Privatleben ist bei mir nahtlos. Alexander

War es eine schwere Entscheidung für dich, von Köln nach Hamburg zu ziehen?

Es war eine ziemlich schwere Entscheidung, denn ich habe in Köln unheimlich tiefe Freundschaften, die es mir erschwerten, die Stadt zu verlassen. Doch wenn ich jetzt nicht den Ort gewechselt hätte, wäre ich aus dem Rheinland gar nicht mehr weggegangen. Ich wusste, dass ich die Freundschaften würde halten können und von daher war mir die berufliche Aussicht bei Pilot extrem wichtig. Außerdem wohnt meine Freundin hier in Hamburg, was natürlich ein sehr wichtiger Faktor ist.

Wie hast du neue Freund*innen in der Stadt gefunden?

Über meine Freundin konnte ich neue Leute kennenlernen und Freundschaften schließen. Ansonsten war es wirklich einfach für mich, über die Arbeit Freunde zu finden. Wir haben verschiedene Betriebssportgemeinschaften, sodass ich da mit Kollegen Fuß- und Beachvolleyball spiele und laufen gehe. In dem Moment sind sie für mich aber nicht nur Kollegen, weil ich das als meine Freizeit betrachte. Der Übergang von Arbeit zu Privatleben ist bei mir nahtlos. Die Struktur des Unternehmens hat mir dabei geholfen, hier Leute kennenzulernen. Es wird wirklich viel dafür getan, dass sich Neuankömmlinge gut zurechtfinden.

Wie findest du dennoch Ausgleich zum Job?

Ausgleich finde ich tatsächlich vor allem bei unseren Sportgemeinschaften oder bei entspannten Kneipen-Abenden mit meinen „neuen“ Freunden. So viel mehr Zeit bleibt mir allerdings nicht mehr, weil ich mich noch auf den Start meines Masterstudiums vorbereite und für die Zulassung noch zwei Hausarbeiten schreiben muss. Da ist Freizeit etwas kleiner geschrieben. Ich versuche aber, mir immer den Freitag- und Samstagabend freizuhalten.

