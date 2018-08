Lollapalooza kann mehr: Warum ihr euch dieses Jahr mal off-site umschauen solltet

Ein Festival, in einem Festival, in einem Festival

Das Lollapalooza Berlin 2018 verspricht ein Knaller zu werden. Vor wenigen Jahren noch die perfekte Zungenbrecherübung, sorgt das Wort Lollapalooza heute für Wohlklang in unseren Ohren. Zum vierten Mal geht das Festival an den Start und wieder einmal verspricht das Line-Up wenig Zeit zum Verschnaufen. Wir meinen… Hallo? Allein die ganzen „The“s: wie The Weeknd, The National, The Scooter. (Scherz! … Wobei eigentlich nicht, denn das 90er-Wasserstoff-Techno-Trio tritt dort tatsächlich am Sonntagnachmittag auf!)

Und auch das Programm abseits der Main Stages ist absolut lohnenswert. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr also all die Bands verpasst, die ihr eigentlich unbedingt sehen wolltet, weil ihr letzten Endes beim Weinchen versackt, recycelte Shirts bemalt oder einfach mit euren Festival-Buddys im vegan-vegetarischen Kiezgarten abhängt, kommen hier unsere Top-Tipps der Lollapalooza Off-sites:

Der Grüne Kiez: Reduce, Reuse & Recycle

Getreu dem Motto „1000 Farben der Vielfalt“ steht der Grüne Kiez in diesem Jahr ganz im Zeichen einer besseren und lebenswerten Gesellschaft. Mit dem Grünen Kiez haben die Veranstalter eine Erlebniswelt geschaffen, die sich mit nachhaltigem Handeln auseinandersetzt und Initiativen und Projekten aus Umwelt, Wirtschaft und Sozialem eine Bühne gibt. Hier ist Mitmachen, Mitreden und Mitgestalten ausdrücklich erwünscht! Vom Siebdruck ganz eigener Upcycling-Modeunikate, über Panels zu Themen wie Meeresschutz, bis hin zu vegan-vegetarischen Snacks, die dir deinen Akku wieder aufladen – der Grüne Kiez sorgt für Inspiration und Entschleunigung.

Kidzapalooza: Kinder willkommen!

Du willst auf ein Festival. Soweit so genial. Aber wohin mit dem Nachwuchs? Ganz einfach: Beim Lollapalooza Berlin sind Kinder nicht nur willkommen. Beim Kidzapalooza bekommen die Kleinen sogar ein eigenes Areal, bei dem sie Show-Acts und Bands sowie reihenweise Kreativ- und Unterhaltungsworkshops besuchen können. Wir finden das mal eine außerordentlich gelungene musikalische Früherziehungsmethode!

Meet me at the Weingarten

Wer kennt es nicht: Ihr hetzt von Stage zu Stage, um euer „Programm“ durchzuziehen. Zwischendrin etwas Schnelles auf die Hand oder einen Pfandbecher mit geht-so-geilem Bier, für den man auch noch Ewigkeiten ansteht. Beim ersten Nippen kommt euch schon der verführerische Gedanke, wie schön jetzt eine kleine Auszeit und ein schöner, kühler Spätburgunder wäre.

Wir wissen ja nicht, wie ihr das so seht, aber wir denken jedenfalls so. Und sind schier aus dem Häuschen, seit wir wissen, dass uns der Festival-Gott erhört hat. Auf dem #LollaBerlin gibt es auch in diesem Jahr einen eigenen Weingarten: Nationale Winzer kredenzen feine Weine bei internationalen Singer-Songwriter-Performances! Wir würden sagen, das ist was für die Geschmacksknospen sowohl im Ohr als auch auf der Zunge!

Wegen hoher Sitzenbleib-Gefahr die wohl wahrscheinlichste Stolperfalle für euer durchgetaktetes Festival-Programm. Aber wohl auch die entspannteste. Und leckerste. Ansichtssache. Ihr wisst jedenfalls, wo ihr uns findet. Da oder bei Scooter!

Alle Areale des Lollapalooza Berlin 2018 auf einen Blick:

Die Tickets sind gültig für das Lollapalooza Festival vom 8.-9. September 2018 in Berlin.