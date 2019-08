Für eine bessere Zukunft – so bringt uns Kunst in den Dialog

Die Zeit des Zauderns ist vorbei. Das ist die Nachricht, die Jugendliche und junge Erwachsene auf aller Welt heute klipp und klar formulieren. Wenn wir eine Zukunft auf diesem Planeten haben wollen, dann müssen wir heute anfangen ihn zu schützen.

Während die Erde wärmer wird, wird unsere Gesellschaft bunter und vielseitiger. Immer mehr Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Wertvorstellungen leben auf einmal Tür an Tür. Manche sehen darin eine Bereicherung, andere fühlen sich bedroht. Die Debatte, wie das funktionieren kann, dieses neue Zusammenleben, polarisiert uns.

Wie kriegen wir das also hin? Eine Antwort: Mit Kunst und Dialog!

Das ist der Ansatz, den die Ausstellung „Die Erfindung der Zukunft oder von der Suche nach dem guten Leben“ verfolgt. Sie basiert auf einer Umfrage der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) aus dem vergangenen Jahr und wird unter anderem von der Sparkassen-Finanzgruppe gefördert.

Mehr als 500 Sachsen zwischen 15 und 35 Jahren wurden dazu befragt, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Nicht überraschend: Klimawandel und Umweltverschmutzung, soziale Gerechtigkeit und Toleranz nannten die jungen Menschen besonders häufig als Themen, die ihnen Sorgen bereiten.

Die SKD zeigt nun im Japanischen Palais, Dresden, etwa 130 Kunstobjekte, die aus fast allen Sammlungen des Museums stammen. Objekte, die dir helfen, dich mit genau diesen Zukunftsthemen auseinanderzusetzen.

Verschiedene Themenräume liefern dir Inspiration und Information zu Schwerpunkten wie unserem Umgang mit der Erde oder der Abbildbarkeit des Krieges. In den sogenannten Möglichkeitsräumen kannst du sogar direkt selbst aktiv werden. In der „Selbermach-Werkstatt“ warten zum Beispiel ausgesonderte Materialien darauf, kreativ zu individuellen Designerstücken zusammengebastelt zu werden. Recycling: So viel mehr als den richtigen Müll in den Gelben Sack zu schmeißen.

„Die Ausstellung zeigt, dass wir unser Verhalten ändern müssen, um Klima und Umwelt zu retten. Und nicht nur das meiner Generation, sondern auch das meiner Eltern“, sagt Gunda Habich. Sie absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei den SKD. Ihre Generation, das sind die Greta Thunbergs und Luisa Neubauers, die Protestler von Fridays for Future und die Teilnehmer der SKD-Umfrage.

Diese junge Generation mit den Menschen zusammenzubringen, die heute an Lösungen für morgen arbeiten, ist ein Ziel der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Dafür haben zeitgenössische Künstler*innen nicht nur die oben erwähnten Möglichkeitsräume gestaltet, sondern auch öffentlich zugängliche Workshops.

Einer davon ist der „Think Tank Zukunftsgesellschaft“ der Projektgruppe REINIGUNGSGESELLSCHAFT. Die Berliner Künstler Martin Keil und Henrik Mayer haben aus alten Labormöbeln einen – im wahrsten Sinne des Wortes – Diskussionsraum geschaffen. „Im Rahmen des künstlerischen Prozesses wurde aus dem Max-Planck-Labor ein Gesellschaftslabor“, so beschreibt es Keil.

Hier können Jugendliche und Wissenschaftler zwischen alten Erlenmeyerkolben und Petrischalen die wichtigen Fragen der Zukunft erörtern. Mayer berichtet: „Bei ihren Diskussionen wurde schnell deutlich, dass sie neben den Folgen des Klimawandels der Rechtsruck in Teilen unserer Gesellschaft und die zunehmende Intoleranz am meisten bewegt.“

Wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen können, zeigt der Prozess des Diskutierens selbst, wie Martin Keil betont. „Der Dialog ist eine wichtige und nachhaltige Antwort auf diese Entwicklungen. Ein offen geführter Dialog, der mit Neugier und Respekt dazu beiträgt, die Gesellschaft mental zu entgiften.“

Zu einem Dialog der anderen Art lädt dich das Werk „Untitled“ (Arena) ein, das ebenfalls im Rahmen der Ausstellung präsentiert wird. Es stammt von dem Künstler Felix Gonzalez-Torres und fordert Besucher*innen zum Tanz auf. Ja genau, zum Tanz. Immer zu zweit und zu unterschiedlicher Musik, abgespielt von guten, alten Walkmans.

Improvisierter Paartanz im Museum, das klingt ziemlich spaßig. Die Auseinandersetzung damit, ob die globalen Ressourcen reichen werden, uns in Zukunft alle zu versorgen, und wie wir es verhindern, dass die zunehmende Technisierung uns vom Leben entfremdet … das kann andererseits ganz schön heavy sein.

Gunda Habich ist sich bewusst, dass die Ausstellung der SKD uns auch herausfordert: „Nicht jedem gefällt es, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen.“ Dabei sieht sie die Exponate und Workshops als Anregungen, nicht als erhobenen Zeigefinger. „Sie sollen uns helfen, unsere Zukunft bewusster zu gestalten.“

Das ist der Beitrag, den Kunst leisten kann. Anregen, inspirieren, motivieren. Die alltäglichen Entscheidungen, mit denen wir die Zukunft gestalten, nimmt sie uns nicht ab. Ob wir mit Zug oder Flugzeug reisen, Gemüse-Falafel oder Burger essen, Neuem offen oder skeptisch gegenüberstehen – all das bleibt uns selbst überlassen.

Doch darüber mit Freunden, Familie und (noch) fremden Menschen im offenen Dialog zu diskutieren, ist einer der Schlüssel zu einer nachhaltigen, besseren Zukunft für uns alle.

Möchtest du dich auch mit Gleich- und Andersgesinnten darüber austauschen, wie wir in Zukunft besser zusammenleben können? Dann schau in Dresden vorbei! Die Ausstellung „Die Erfindung der Zukunft“ läuft noch bis zum 03.11.2019. Der Eintritt ist frei. Sie wird gefördert im Rahmen des Engagements der Sparkassen-Finanzgruppe als Hauptförderer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.