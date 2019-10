Podcast: Woher soll ich denn wissen, welcher Job mich glücklich macht?

Keine Panik: Der erste Job ist zwar ein großes Abenteuer voll unvorhergesehener Ereignisse, aber eben auch ziemlich toll. Denn endlich kannst du dein Wissen anwenden, zeigen, was du draufhast und acht Stunden am Tag an etwas arbeiten, worin du aufgehst. Aber Stop, wie findet man eigentlich heraus, was eine*n erfüllt? Woher soll man denn wissen, wie der eigene Traumjob aussieht? Und wo findet man den?

Eigentlich beginnt das Abenteuer also schon vor dem ersten Arbeitsvertrag. Nämlich dann, wenn wir uns fragen, wie, wo und was wir eigentlich arbeiten wollen. Klar, die Ausbildung oder der Studiengang geben eine gewisse Richtung vor, aber besonders die Frage nach dem Wie lässt sich nicht so schnell klären: Bist du Typ Start-up oder Konzern, eher flexibel oder ein Fan von festen Strukturen? Und was ist dir wichtiger, Geld oder Sinn? Muss man sich überhaupt für oder gegen das eine entscheiden? Was für ein Stress! Dabei muss man sich den gar nicht machen.

Als Diplom-Pädagogin und Karrierecoachin kennt sich Karolin Sommer-Baum glücklicherweise mit genau diesen Fragen besonders gut aus. Deswegen haben wir uns mit ihr für den neuen Podcast Entspannt in den Beruf getroffen – und sie ihr gestellt. Sie verrät uns nicht nur, warum der erste Job noch gar kein Traumjob sein muss, sondern auch, was man machen kann, wenn der Job einen so gar nicht glücklich macht.

