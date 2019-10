Podcast: Lass dir nicht alles gefallen! So bleibst du im ersten Job du selbst

Erinnerst du dich noch an deinen ersten Uni- oder Ausbildungstag? Bestimmt warst du nervös, eventuell hast du noch niemanden gekannt und hattest auch ein wenig Angst, keinen Anschluss zu finden oder dich verstellen zu müssen. Inzwischen kannst du darüber bestimmt lachen und aus Kommiliton*innen sind vielleicht sogar Freund*innen geworden. Warum sollte das in deinem ersten Job anders sein?

Klar, im neuen Job gibt es gewachsene Hierarchien und Strukturen und man muss erst einmal herausfinden, wer mit wem gut kann, wer wie tickt und welche Werte für das Unternehmen wichtig sind. Für unseren Podcast Entspannt in den Beruf haben wir mit Siv Sperber darüber gesprochen, was man machen kann, wenn man gut ins Team finden will, wie man damit umgeht, wenn man auf eine reservierte Haltung trifft und welche Lösungen es gibt, wenn sich Chef*innen oder Kolleg*innen grenzüberschreitend verhalten. Siv ist als Fachreferentin für Personalentwicklung Expertin für Teamstrukturen und beantwortet nicht nur die Fragen von uns und zwei Job-Einsteiger*innen, sondern verrät auch, wie wir Gespräche mit Vorgesetzten so führen können, dass wir wirklich etwas davon haben – und unsere Wünsche und Individualität dabei nicht zu kurz kommen.

Übrigens: Wer gerade mit dem Studium oder der Ausbildung fertig ist und nicht so richtig weiß, wie es jetzt beruflich weiter gehen soll, für den*die ist die erste Podcast-Folge von Entspannt in den Beruf besonders interessant. Denn dort sprechen wir mit Karrierecoachin Karolin Sommer-Baum, über das Thema Zufriedenheit im Job, ob man sich wirklich zwischen Geld und Sinn entscheiden muss und wie man einen Job findet, der richtig gut zu einer*m passt.

Der erste Job kann eine ziemlich große Herausforderung sein: Wie finde ich eine Arbeit, die zu mir passt? Wie komme ich gut in das neue Team? Und was mache ich, wenn ich im Job unglücklich bin? Gemeinsam mit der Techniker und vier Expert*innen beantworten wir im Podcast eure drängendsten Fragen. Ihr habt noch nicht genug vom Thema Jobeinstieg? Dann besucht doch eine der Veranstaltungen der Reihe Die ersten 100 Tage im Job, die derzeit in ganz Deutschland stattfinden.