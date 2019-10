Podcast #3: Wie ein Supermarkt auf einem Festival für Aufsehen sorgt

auf Spotify hören

auf iTunes hören

In den letzten beiden Folgen unseres Podcasts Teil von etwas Großem haben wir von Tina und Lena erfahren, wie wir uns nachhaltig für unsere Umwelt einsetzen können. Und Julia und Hamza haben uns erzählt, wie wir im Ausland Freund*innen finden und dort unsere beste Zeit haben können. Im heutigen Podcast geht es um eine andere Art, Teil von etwas Großem zu werden, nämlich indem man sich gemeinsam einem Mammutprojekt widmet.

Das Southside Festival ist eines der größten Festivals Deutschlands und bringt Menschen zusammen, die Lust haben auf Musik, Camping und eine richtig gute Zeit! In diesem Jahr fanden sich unter den Tausenden Besucher*innen auch zahlreiche ALDI-Mitarbeiter*innen. Denn der Discounter hatte einen riesigen Markt auf das Gelände gestellt, um den Feiernden das Leben ein bisschen leichter zu machen. Endlich mussten die ihren Proviant nicht mehr kilometerweit auf und über das Gelände schleppen, sondern konnten ganz einfach vor Ort in der Festival-Filiale einkaufen.

Doch hinter einem solchen Markt steht ein riesiger organisatorischer und logistischer Aufwand. Wie bekommt man die Lebensmittel auf das Gelände? Wie sorgt man für Nachschub? Wie kann man sicherstellen, dass die Elektrik für die Kassen nicht zusammenbricht, und wie beherbergt und versorgt man die 200 Mitarbeiter*innen vor Ort? Über diese und andere Fragen haben sich Lilli und Jasmin und ihre Teams den Kopf zerbrochen. Welche Herausforderungen es gab und was so richtig cool auf dem Festival war, das erfahrt ihr in dieser Folge des Podcasts Teil von etwas Großem.

Zu Wort kommen auch Maria, Denny und Jeanette. Die drei arbeiten eigentlich in „normalen“ ALDI-Filialen, doch fünf Tage lang konnten sie den Wahnsinn auf dem Festival miterleben und erzählen uns im Podcast, was sie dort erlebt haben.

Dieser Podcast erzählt euch, wie es ist, als Teil von etwas Großem viel zu bewirken. Hier erzählen ALDI SÜD-Mitarbeiter*innen, wie sie sich gemeinsam für die Umwelt einsetzen, Auslandserfahrungen sammeln und die größte ALDI SÜD-Filiale der Welt auf einem Festival eröffneten. Hier könnt ihr euch den Aftermovie des Southside Festivals ansehen. Falls ihr eure Ideen und Ziele auch mit einem starken Rückhalt verwirklichen wollt, dann schaut euch doch nach Jobs bei ALDI SÜD um.