Podcast: Warum du die Facebook-Anfrage deiner*s Chef*in nicht annehmen musst

Endlich hast du es geschafft: Du hast deinen ersten Job gefunden und steckst inmitten deiner ersten Wochen an deinem neuen Arbeitsplatz. Alles ist neu, deine Umgebung, deine Arbeit und dein Team. Deshalb machst du bei allem mit, gehst mit allen Mittag essen und triffst dich mit deinen Kolleg*innen gelegentlich auf ein Feierabendbier. Doch was ist, wenn aus gelegentlich zu oft wird und plötzlich die Teamevents deinen Kalender überfluten? Und dann kommt da auch noch die Facebook-Anfrage deiner*s Chef*in reingeflattert. Musst du die jetzt wirklich annehmen?

Über diese Fragen sprechen wir in der heutigen Folge mit dem Diplom-Psychologen Hans-Georg Willmann. Er erklärt uns, wie wir mit sozialem Druck am Arbeitsplatz am besten umgehen können und ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben bewahren. Schließlich möchten wir uns einerseits nicht ausschließen und riskieren, das nächste Mal nicht mehr gefragt zu werden, wenn die anderen ihr Feierabendbier trinken. Andererseits ist es wichtig, uns um unser Leben außerhalb des Jobs zu kümmern, damit wir nicht in Stress versinken, weil wir plötzlich nur noch von unserer Arbeit umgeben sind.

