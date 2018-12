Podcast about:web #3 – Macht das Internet einsam?

Na, habt ihr euch schon einmal gefragt, was das Internet mit unseren Beziehungen macht? Wir sind always on, wir nehmen unsere Smartphones mit ins Bett, viele von uns suchen Sex oder die große Liebe via Dating App. Und dabei sind wir die Generation, die das Ganze noch als „neue Medien“ betiteln. Wie sieht das erst bei den Jüngeren aus? Mae fragt in der dritten Folge von about:web nach der Zukunft der Liebe.