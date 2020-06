Podcast: Brauchen wir eine Diversity-Quote am Arbeitsplatz?

Come as You Are – das ist leichter gesagt, als getan und leider noch längst nicht überall selbstverständlich. Dabei gibt es doch diesen einen Begriff, der ständig irgendwo zu lesen ist, uns so oft begegnet: Diversität. Ja, es ist fast schon ein Buzzword und genau deswegen ist es wichtig, das Thema wieder mit Inhalt zu füllen und mit Menschen zu sprechen, die sich damit wirklich gut auskennen, sich engagieren und andere empowern. Die Missstände aufzeigen und Lösungen bieten. Die uns erzählen, an welchen Stellen es noch nicht gut genug ist und uns Impulse dafür geben, es besser zu machen: im persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz. Die aber auch mit uns teilen, wo sie schon einen Schritt weiter sind – und zwar, weil sie angefangen haben.

So ein Experte ist Stuart B. Cameron: Er ist CEO & Founder der UHLALA Group, hat das PANDA Women Leadership Network mitbegründet und sich zum Ziel gesetzt, mit seiner Firma die LGBTQIA-Community zu empowern und die Debatten in die Unternehmen zu bringen. Er positoniert sich seit mehr als zehn Jahren gegen Diskriminierung der LGBTQIA-Community und in dieser Zeit miterlebt, dass Wandel funktionieren – wenn er wirklich gewollt wird. Denn auch wenn viele Firmen sich nach außen queefriendly positionieren, ist das nicht immer ein Garant dafür, dass es im Unternehmen auch wirklich gelebt wird. Um dahin zu kommen braucht es Geduld und einen gewissen Ehrgeiz, Dinge vorantreiben und verbessern zu wollen. Kurz: Es ist nicht leicht. Aber es lohnt sich.

Diversity als Buzzword? Nein danke, sagt Stuart

Wir sprechen mit Stuart darüber, woran man einen LGBTQIA-freundlichen Arbeitgeber wirklich erkennt, warum es nicht reicht, im Pride-Month das Firmenlogo regenbogenfarbig einzufärben und warum auch im Jahr 2020 noch immer viele Personen vorsichtig sind, offen auszusprechen, wen sie lieben. Er verrät uns, warum er eindeutig für eine Diversity-Quote ist und welche Vorteile es haben kann, sich im Job zu outen. Viel Spaß beim Hören!

Diversität ist ein komplexes Thema. Deswegen wollen wir im Podcast „Come as You Are“ über ganz viele Facetten von Vielfalt sprechen: Über Feminismus, Rassismus, Ageism, und LGBTQIA-Themen zum Beispiel, um ganz unterschiedliche, eben vielfältige Perspektiven auf Diversität zu bekommen. Wir wollen lernen, zuhören und Fragen stellen.