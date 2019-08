Podcast Folge #1 – Wie retten wir unser Klima?

auf Spotify hören

Aus den Nachrichten ist der Klimawandel nicht mehr wegzudenken. Jeden Freitag gehen im Rahmen von Fridays-for-Future-Veranstaltungen Tausende Schüler*innen auf die Straße, um uns die Augen zu öffnen: Der Klimawandel ist nicht nur durch ihre immer lauter werdenden Stimmen hörbar, sondern bereits für uns spürbar – spätestens, wenn die Temperaturanzeige im Sommer mal wieder durch die Decke geht.

Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, setzen sich viele Wissenschaftler*innen täglich mit dem Klimawandel auseinander. Sie suchen in den Bereichen Raumfahrt, Luftfahrt, Verkehr, Energie und Digitalisierung mit Hochdruck nach Lösungen, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Mit ihnen wollen wir uns in den nächsten Wochen unterhalten.

In der ersten Folge unseres Podcasts Forschen fürs Klima sprechen wir mit Dr. Anke Roiger. Sie hat ihren Doktor in physikalischer Chemie gemacht und betreibt am DLR ganz praktische Grundlagenforschung. Seit 2017 leitet sie die Nachwuchsforschungsgruppe „Treibhausgase“ am Institut für Physik der Atmosphäre in Oberpfaffenhofen bei München. Mithilfe von Forschungsflugzeugen gehen sie und ihr Team der Verteilung von Methan und anderen schädlichen Klimagasen in der Atmosphäre auf den Grund. Die Messinstrumente, die dafür benötigt werden, hat Anke selbst mit optimiert. Von Anke wollen wir wissen, wie so viele Gase in die Atmosphäre gelangen konnten und wie wir sie stoppen.

Dieser Podcast hilft uns, zu verstehen, was Klimawandel eigentlich bedeutet und was wir gegen ihn unternehmen können. Die Wissenschaftler*innen des DLR haben ihm den Kampf angesagt und arbeiten an Lösungen rund um die Bereiche Raumfahrt, Luftfahrt, Verkehr, Energie und Digitalisierung.