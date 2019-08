Podcast Folge #2 – So können Innovationen heute schon Probleme der Zukunft lösen

In der letzten Folge des Podcasts Wie begegnen wir der Zukunft? haben wir erfahren, dass unser Leben von der Digitalisierung umstrukturiert wird. Berufe müssen den Wandel überleben, indem sie digital werden. Das ist eine große Herausforderung, bietet aber viele Chancen, Innovationen in die Welt zu bringen. Hier denkt man wohl nicht als erstes an das Steuerwesen, doch gerade Steuerberater*innen haben jetzt besonders viel zu tun und sehen sich mit spannenden Aufgaben konfrontiert. Sie sind verantwortlich für Kund*innen und Mandant*innen, die schneller denn je Antworten erwarten. Hier geht es nicht nur um Steuererklärungen und Buchführung. Auf einem technologischen Nährboden werden Ideen gesät, die nicht nur Kosten einsparen, sondern eine völlig neue Arbeitsrealität schaffen.

Wir erhalten einen neuen Blick in die Zukunft, durch den wir bevorstehende Herausforderungen schon heute lösen können. Kleine und große Ideen können Unternehmen zu Vorreitern machen. Entwickelt werden beispielsweise Tools, die Gerichtsurteile vorhersehen können. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, ist aber Kristiina Coenens tägliche Arbeit. Mit ihr sprechen wir in der zweiten Folge des Podcasts Wie begegnen wir der Zukunft? Sie ist Leiterin der Deloitte Tax Garage, einem unternehmensinternen Think Tank, in dem innovative Produkte aus dem Bereich Tax und Legal entwickelt werden. Wie kann Innovation in diesem Bereich aussehen? Welche Ideen gibt es, um die Arbeit der Mitarbeiter*innen einfacher und effizienter zu gestalten?

Dieser Podcast zeigt uns die Digitalisierung, wie wir sie noch nie gesehen haben, und behandelt alles, was wir über die Zukunft von Big Data, Künstlicher Intelligenz und Algorithmen wissen müssen. Gemeinsam mit Deloitte stellen wir uns den Chancen und den Gefahren der Digitalisierung und klären mit ganz verschiedenen Expert*innen, wie wir uns als Menschen und als Unternehmen im digitalen Zeitalter behaupten können.