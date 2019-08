Podcast Folge #3 – Wie arbeiten eigentlich Hacker*innen?

In den ersten beiden Folgen des Podcasts Wie begegnen wir der Zukunft? haben wir erfahren, wie die Digitalisierung unser Leben verändert und was wir tun müssen, um nicht nur aktuell, sondern zukunftsorientiert zu denken. Nicolai Andersen hat uns erklärt, wie Unternehmen und Individuen neue Herausforderungen meistern müssen und Kristiina Coenen hat uns verraten, wie wir mit innovativen Ideen eine neue Zukunft schaffen. All das klingt vielversprechend und nach einer aufregenden Zeit, der wir voller Tatendrang begegnen können. Doch was sind die Schattenseiten der Digitalisierung?

In der heutigen Folge sprechen wir mit Peter Wirnsperger. Er ist seit 2003 Leiter des Bereichs Cyber Risk bei Deloitte. Dort arbeitet er mit echten Hacker*innen zusammen. Was sie im Schilde führen? Gemeinsam mit seinem Team arbeitet er gegen kriminelle Hacker*innen, die Unternehmen schaden wollen. Betroffen sind allerdings auch Privatpersonen, und aus diesem Grund möchten wir von Peter wissen, welche Gefahren ganz konkret in der permanenten Vernetzung lauern können und ob wir uns Hacker*innen wirklich so vorstellen können, wie wir sie aus Blockbustern kennen.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Dieser Podcast zeigt uns die Digitalisierung, wie wir sie noch nie gesehen haben und behandelt alles, was wir über die Zukunft von Big Data, Künstlicher Intelligenz und Algorithmen wissen müssen. Gemeinsam mit Deloitte stellen wir uns den Chancen und den Gefahren der Digitalisierung und klären mit ganz verschiedenen Expert*innen, wie wir uns als Menschen und als Unternehmen im digitalen Zeitalter behaupten können.