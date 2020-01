Wie legen Forensiker*innen Kriminellen das Handwerk?

Stell‘ dir mal vor, jemand stiehlt dir Geld. Aber nicht auf offener Straße oder im Laden, sondern von deinem Konto. Spuren wie Finger- oder Fußabdrücke, Zeug*innenaussagen? Nicht vorhanden. Kein Wunder, denn Profis wissen, wie Systeme ausgetrickst und Schwachstellen ausgenutzt werden können.

Aber da gibt es noch welche, die sich ebenso gut auskennen: Wirtschaftsforensiker*innen zum Beispiel. Denn betroffen sind im Zweifel nicht nur du und ich, sondern eben auch große Unternehmen. Forensik hört sich zwar zunächst nach mysteriösen Todesfällen und Gerichtsmedizin an. Tatsächlich geht es den Wirtschaftsforensiker*innen auch darum, kriminelle Taten aufzudecken und die Wahrheit herauszufinden. Allerdings ist die Spurensuche hier nicht so einfach wie bei einem Ladendiebstahl, der Dank der installierten Kameras oder gar Augenzeug*innen aufgeklärt werden kann. Wenn der Tatort ein Unternehmen ist, dann müssen ganz klar Spezialist*innen ans Werk.

Eine von ihnen ist Jennifer Rabener. Sie arbeitet bei Deloitte als Wirtschaftsforensikerin und erzählt uns in der heutigen Folge unseres Podcasts Wie begegnen wir der Zukunft?, wie sie den Täter*innen auf die Schliche kommt, die in Unternehmen und großen Corporates ihr Unwesen treiben. Täglich setzt sie sich mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Korruption und Bestechung auseinander, sucht in Offline- und Online-Dokumenten nach Indizien, um schließlich die Straftat zu überführen. Klingt so spannend wie im Film, oder?

