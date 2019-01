Podcast „Über den Wolken“ #2 – Was genau machen Pilot*innen eigentlich im Cockpit?

Hier kannst du den Podcast Über den Wolken hören

Langstreckenflug. Wir kennen das alle: Wir haben den Trubel am Flughafen erfolgreich überstanden, steigen ins Flugzeug und suchen unseren Platz. Wir sind bereit.

Unsere Reise auf einen anderen Kontinent beginnt bald. Wir sind vorfreudig und schauen aufgeregt aus dem Fenster. Während das Flugzeug langsam anrollt, denken die meisten wohl an das schöne Urlaubsziel, an die Zeitverschiebung oder daran, dass sie ihre Nagelfeile zu Hause haben liegen lassen.

Aber habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich alles im Cockpit abgeht, während das Flugzeug langsam die Nase hebt? Wisst ihr, was die Pilot*innen machen, bevor sie in das Flugzeug steigen? Kennen sich die Pilot*innen und die Kabinen-Crew eigentlich? Sind die Freund*innen?

Was treiben eigentlich die Pilot*innen im Cockpit, während ich hinten schlafe?

Und vor allem was treiben die eigentlich die ganze Zeit da vorne im Cockpit, während ich hinten schlafe? Machen die Party und der Autopilot fliegt? Oder schlafen sie vielleicht sogar auch?

Fragen über Fragen. Und genau aus diesem Grund, spreche ich in der heutigen Folge unseres Podcasts Über den Wolken mit Philipp Wiebe. Er ist seit neun Jahren Pilot, kennt Kurz- und Langstrecken und weiß, worauf es im Cockpit ankommt. Er klärt uns über Mythen auf und schildert, was passiert, wenn es heißt: Ready for take-off.

