Podcast „Über den Wolken“ #3 – Nach dem Studium wurde Matthias noch Pilot

Hier kannst du den Podcast Über den Wolken hören

Wenn man mit der Schule fertig ist, steht man vor der schwierigen Aufgabe. Man muss sich jetzt bitte und möglichst schnell einen Beruf aussuchen. Die Entscheidung soll richtig sein und einen bitte auch das ganze Leben lang zufrieden machen. Puh. Gar nicht so einfach. Kein Wunder, dass nicht wenige Angst haben, sich für den falschen Weg zu entscheiden.

Gerade wenn man einen etwas ungewöhnlichen – und in den Augen mancher auch unrealistischen Berufswunsch hat – traut man sich vielleicht nicht sofort, diesem Wunsch nachzugehen. Pilot*in werden ist so ein Wunsch, der vielen irgendwie fantastisch anmutet. Er steht in einer Reihe mit Astronaut*in und Superheld*in und anderen Berufen, die man sich als Kind erträumt hat. Dabei ist er wesentlich leichter zu erreichen als die eben genannten.

Matthias ist Pilot, Fluglehrer und Geschäftsführer in einem

Heute spreche ich mit Matthias Lehmann. Er hat sich erst relativ spät – nach dem Studium – dazu entschieden, seine Leidenschaft das Fliegen zum Beruf zu machen und doch noch Pilot zu werden. Eigentlich war das Fliegen nämlich nur eine willkommene Abwechslung neben dem BWL- und Logistik-Studium und der Arbeit in einer Spedition. Aber irgendwann wurde die Leidenschaft so groß, dass es keinen anderen Weg mehr für ihn gab.

Mit 29 hatte er seinen Abschluss in der Tasche und kann seither auf eine steile Karriere zurückblicken. Heute ist er Geschäftsführer einer der Flugschulen der European Flight Academy am Standort Rostock Laage. Hier werden die Pilot*innen der Lufthansa Group von morgen ausgebildet. Ich unterhalte mich mit ihm über den späten Start in den Traumberuf, die Vorteile, die es bringen kann, wenn man beim Einstieg etwas älter ist und das Fliegen in Teilzeit!

Der Podcast „Über den Wolken“ erzählt Geschichten aus dem Cockpit, die wir sonst nicht zu hören bekommen würden. In vier Folgen bringen wir euch gemeinsam mit der European Flight Academy interessante Geschichten von wahren Überflieger*innen näher. ze.tt auf 30.000 Fuß! Stay tuned.