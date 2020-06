Podcast: Warum ist das Studium von daheim so frustrierend?

Eigentlich hattest du dich bewusst für ein Präsensstudium entschieden, aber nun sitzt du nur noch daheim vor dem PC, weil alle Vorlesungen und Seminare an der Uni ausfallen? Du hast keine Ahnung, wie du dich auf die Uniprüfungen vorbereiten sollst, weil die Bibliotheken zu haben und es deine Lerngruppe gerade auch nicht mehr wirklich gibt? Das dauernde Zuhause-Sitzen schlägt dir langsam aufs Gemüt? Und deine WG bzw. deine Eltern auch? Ganz abgesehen davon, dass du das Gefühl hast, durch die permanente Computerarbeit langsam immer unfitter zu werden?

Mit diesen Gefühlen bist du nicht allein, glaub mir. Wir haben uns in der ze.tt Community via Tellonym umgehört und es kamen einige Sachen zusammen, die euch derzeit so richtig stören. Prompt haben wir eure Fragen genommen und sie in unserem Podcast How it Works Dr. Sabine Voermans gestellt. Sie leitet das Gesundheitsmanagement der Techniker Krankenkasse und hat für die meisten Probleme eine Lösung – oder zumindest ein tröstendes Wort auf den Lippen.

Studium von zuhause? Einstieg in den Job? How does it work?

Es lohnt sich, die neue Folge unseres Podcasts einzuschalten. Denn es erwartet euch nicht nur Berieselung, sondern ein echtes Life-Coaching. Und manchmal erfordern ungewöhnliche Zeiten auch ungewöhnliche Maßnahmen – aber hört selbst!

Und auch die anderen Folgen dieser Staffel sind natürlich hörenswert. In Folge 5 unterhalten wir uns nämlich mit der Psychologin Dr. Steffi Burkhart darüber, wie man der eigenen die Quarterlife-Crisis begegnen kann. Und in Folge 6 weiß Diplom-Pädagoge Lars Hahn Rat, wie man in Zeiten der aufziehenden Wirtschaftskrise überhaupt einen Job findet. In der nächsten Woche geht es dann ums Netzwerken. Also: stay tuned!

