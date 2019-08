Podcast Folge #1 – Was soll die Panik um die Digitalisierung?

Die Digitalisierung ist etwas Wunderbares. Sie revolutioniert unser Leben, erleichtert tägliche Aufgaben, macht Informationen sofort zugänglich und beschleunigt Prozesse. Doch dabei bringt sie völlig neue Strukturen in unsere Gesellschaft und beschränkt sich mit diesem Umbruch schon lange nicht mehr auf digitale Berufe. Die Digitalisierung schlägt ihre Wellen viel höher und überschwemmt jede Branche. Automatisierung, Mechanisierung und Robotik sind hier Schlagworte, die besorgniserregend klingen.

Werden wir Menschen ausgetauscht? Was passiert mit unseren Arbeitsplätzen? Und was, wenn ich da nicht mitkomme? Ist die ganze Panik also berechtigt? Oder können wir lernen, sie zu unserem Vorteil zu nutzen und eine Zukunft voller Chancen zu schaffen?

In der ersten Folge des Podcasts Wie begegnen wir der Zukunft sprechen wir mit Nicolai Andersen. Er leitet den Bereich Innovation bei Deloitte in Hamburg und ist unter anderem für die sogenannte Deloitte Garage verantwortlich, ein Start-up-Hub, in dem neue in Geschäftsmodelle designt, entwickelt und inkubiert werden. Er erklärt, welche Herausforderungen uns Menschen und alle Unternehmen erwarten und macht uns bewusst, dass wir uns selbst digitalisieren müssen, um nicht digitalisiert zu werden.

Dieser Podcast zeigt uns die Digitalisierung, wie wir sie noch nie gesehen haben und behandelt alles, was wir über die Zukunft von Big Data, Künstliche Intelligenz und Algorithmen wissen müssen. Gemeinsam mit Deloitte stellen wir uns den Chancen und den Gefahren der Digitalisierung und klären mit ganz verschiedenen Expert*innen, wie wir uns als Menschen und als Unternehmen im digitalen Zeitalter behaupten können.