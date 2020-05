Podcast: Wie geht Arbeit in Zeiten von Corona?

Viele junge Menschen spüren die einsetzende Krise sehr deutlich – nämlich am Arbeitsmarkt. Nicht wenige stecken derzeit in einem Zwischenstatus fest und können nicht vor und nicht zurück. Besonders hart trifft es die Jobeinsteiger*innen, denn sie haben den Uni- oder Ausbildungsabschluss in der Tasche, sind gespannt auf den neuen Lebensabschnitt und können ihn einfach nicht antreten. Denn Unternehmen haben aufgrund von Corona ausgeschriebene Stellen zurückgezogen oder on hold gesetzt. Praktika sind oft nicht möglich. Mit der sinkenden Zahl der offenen Stellen steigt der Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt. Zudem führt die einsetzende Rezession zur Entlassung von Menschen mit Berufserfahrung, die nun mit den Jobeinsteiger*innen um die wenigen offenen Stellen konkurrieren.

Auch denen, die einen Job gefunden haben, geht es nicht immer gut. Arbeitgeber*innen stehen unter einem immensen Druck, den sie nach unten weitergeben. Und nicht selten belasten Homeoffice und Kurzarbeit sie Psyche. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage ist eine Kündigen für viele keine Option.

Job finden in Zeiten von Corona: How does it work?

In der sechsten Folge des Podcasts How it works wollen wir herausfinden, wie das mit dem Bewerben und mit dem ersten Job in Zeiten von Corona überhaupt funktionieren soll. Dafür unterhalten wir uns mit Lars Hahn vom Weiterbildungsinstitut LVQ. Der Diplom-Pädagoge befasst sich mit beruflichem Netzwerken und der Jobsuche im verdeckten Stellenmarkt.

Mae unterhält sich mit ihm darüber, welche Chancen Jobeinsteiger*innen in der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt haben, wie Recruiter*innen ticken sollten und wie wählerisch man derzeit trotz Corona sein darf. Außerdem beantwortet er eure Fragen rund um das Thema Arbeiten in Zeiten von Corona. Wie kann ich mich verhalten, wenn mein*e Chef*in ihre Launen an mir auslässt? Und was kann ich tun, wenn ich in der Kurzarbeit das Gefühl habe, nichts mehr beizutragen? Und: How is it all gonna work?

Gemeinsam mit Die Techniker starten wir in die zweite Podcast-Staffel: In vier neuen Folgen versuchen wir, Lösungen für ganz konkrete Herausforderungen zu finden: Was ist, wenn ich alles anzweifle? Oder keinen Job finde, während da draußen eine Pandemie herrscht? Wie erkenne ich meine Stärken? Und wie komme ich gut durchs Studium? Wir sprechen mit Expert*innen, die darauf richtig gute Antworten parat haben.