So wichtig ist Vitamin B für den Berufseinstieg

Netzwerken, das ist für viele Menschen eine Horrorvorstellung: Allein auf einem Fest oder einem Empfang zu stehen, wo man niemanden kennt, sich zu Grüppchen fremder Leute dazuzustellen und mit ihnen Smalltalk über unverfängliche Themen, wie das Wetter oder die diesjährige Urlaubsplanung, zu führen und in den peinlichen Pausen immer wieder ein Häppchen in den Mund zu stecken, damit niemand merkt, dass man nichts mehr zu sagen hat – einfach schrecklich.

Muss Netzwerken so awkward sein? Nein.

Natürlich müssen Networking-Events nicht so ablaufen. Es geht auch anders. Aber wie? Wir haben in dieser Folge des Podcasts How it works von ze.tt und der Techniker einmal Nora Breuker eingeladen und sie um ganz praktische Tipps gebeten, wie man der Awkwardness solcher sozialen Events entgehen und dabei vielleicht doch den einen oder anderen sinnvollen Kontakt knüpfen kann. Nora ist Expertin im Aufbau von digitalen Communities und hat sich mit ihrer Firma Runaway Redhead selbstständig gemacht. Empfänge und andere Events gehören zu ihrem täglich Brot.

Im Podcast erklärt sie, wie man vorgehen kann, wenn man sich plötzlich inmitten vieler Fremder wiederfindet und welche Fehler immer wieder gemacht werden. Außerdem weiß sie, wie man es anstellt, die richtigen Events auszuwählen und auch im Internet seinen*ihren eigenen Tribe zu finden. Mit der richtigen Nutzung von Karriereportalen kennt sie sich ebenso aus, wie mit der Rolle von „Vitamin B“ bei der Jobsuche und den Benimmregeln, wenn man digitale Kontakte knüpfen möchte. Also, lauscht und lernt!

