Podcast #4 – Was ist Wissen wert, wenn es immer abrufbar ist?

Der griechische Philosoph Sokrates sagte einst: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ und warf damit den Zweifel daran auf, dass Menschen überhaupt etwas mit Sicherheit wissen können. Doch ist das im Zeitalter der Digitalisierung noch aktuell? Wissen wir wirklich nichts so genau oder können wir dieses Wissen nicht viel eher sofort abrufen? Wie verschieben sich unsere Hierarchien, wenn Wissen sofort verfügbar ist und was ist es dann überhaupt noch wert? Über diese Fragen sprechen wir mit Kathrin Haug in der vierten Folge unseres Podcasts Wie begegnen wir der Zukunft? Sie ist Managing Director bei Deloitte Digital und Expertin für digitale Innovationen und Transformationsprozesse.

