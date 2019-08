ze.tt Quiz: Bist du Typ Ausbildung oder Typ Studium?

Landeshauptstadt München

München hat viel zu bieten, auch als Arbeitgeberin. Zum Beispiel mehr als 42.000 Stellen mit den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen. Unter anderem im Bürgerbüro in engem Kontakt mit Menschen oder im IT-Referat, wo komplexe IT-Projekte verwirklicht werden. Alle, die bei der Stadt arbeiten, können auch mal neue Aufgaben übernehmen, ohne gleich den Arbeitgeber zu wechseln: Von der Wirtschaftsförderung über Kulturarbeit bis zur Jugendhilfe stehen ihnen spannende Themen offen. Diese Vielfalt bieten nur wenige Arbeitgeber. Unsere innovativen Ausbildungs- und Studienrichtungen kombinieren Theorie und Praxis und decken vielfältige Themen von Rechts- über Wirtschafts- bis Sozialkunde ab. Das ist spannend, aber auch anspruchsvoll. Was wir erwarten: Neugierde, Offenheit und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen und Veränderungen aktiv mitzugestalten. Was wir bieten: gute Übernahmechancen, einen sicheren Arbeitsplatz, eine weltoffene und zukunftsorientierte Arbeitgeberin, Hilfe bei der Wohnungssuche und vieles mehr.

