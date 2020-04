OK KID bei in der ZEIT CAMPUS Pop-Up-WG: Hier geht es zum Livestream

Für die erste Zeit Campus-Pop-Up-WG in diesem Jahr haben wir Jonas Schubert, den Frontmann der Band OK KID, in die ZEIT CAMPUS Pop-Up-WG eingeladen. Im Gespräch mit Martina Kix, Chefredakteurin von ZEIT CAMPUS, geht es um das Leben als Musiker, die derzeitige schwierige Lage von Künstler*innen und seine Erfahrung mit Wohngemeinschaften.

Da die Pop-Up-WG derzeitig nicht wie gewohnt als Live-Event mit Gästen stattfinden kann, bringen wir das Event im Levi’s Store kurzerhand zu euch nach Hause. Wir haben vorab auf Facebook und Instagram eure Fragen an Jonas gesammelt. Schaut mal rein! Vielleicht sind eure Fragen ja dabei.