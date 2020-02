Angenehme Bräune oder unnötiges Krebsrisiko? Das haltet ihr von Solarien

Viele Menschen sehnen sich zu jeder Jahreszeit nach einem gebräunten Look und sommerliche Wärme am Körper. Um in diesen Genuss auch im Herbst und Winter zu kommen, suchen viele regelmäßig das Solarium auf. Obwohl die Zahl der Solariumbesuche in Deutschland seit Jahren rückläufig ist, gelangt es trotz Verbot vor allem Minderjährigen immer wieder diese künstliche Form des Bräunens zu nutzen. Gebräunte Haut gilt für viele immer noch als gesund und schön. Ein „wahnwitziger Trugschluss“, kritisiert Eckhard Breitbart, Dermatologe und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) und fordert daher in einem gemeinsamen Appell mit der Deutschen Krebshilfe ein bundesweites Verbot von Solarien.

Wie hoch ist das Risiko einer Krebserkrankung?

Nach Angaben beider Organisationen erkrankten pro Jahr in ganz Europa rund 3400 Menschen infolge des Bräunens auf einer Sonnenbank. In etwa 800 Fällen führte die Erkrankung zum Tod. Die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (IARC) stuft sowohl die natürliche UV-Strahlung der Sonne als auch die künstlich erzeugte in Solarien in die höchste Risikogruppe krebsauslösender Faktoren ein. Das Risiko schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) zu entwickeln, ist bei Solariennutzer*innen im Vergleich zu Nicht-Solariennutzer*innen erhöht. Dieses Risiko steigt durch die Anzahl der Solarienbesuche und durch eine erstmalige Benutzung von Solarien im jungen Alter, so die WHO. Für Deutschland erwarte man einen Anstieg der jährlichen Neuerkrankungen von derzeit 500.000 auf 600.000 Fälle, sagte Michael Baumann, Chef des Deutschen Krebsforschungszentrum im Gespräch mit der Tagesschau.

Wieso Solarium?

Die Gründe für den Besuch eines Solariums sind vielfältig: „In der grauen Jahreszeit hilft es ein bisschen gegen die Herbstdepression“, meint etwa ein*e ze.tt-Leser*innen, die an unserer anonymen Befragung teilnahm. Ein*e andere sagt, die Bräunung unter der Sonnenbank helfe ihm*ihr dabei, vor dem Sommerurlaub einem Sonnenbrand vorzubeugen: „Sie vermeiden immerhin einen Sonnenbrand im Urlaub.“, sagt er*sie.

Ich gehe absolut nie ins Solarium. Der ‚gebräunte‘ Look ist doch völlig überbewertet. Anonyme*r ze.tt-Leser*in

Michael Baumann betont gegenüber der Tagesschau jedoch, dass vieles, was tatsächlich helfe, um sich vor einer Krebserkrankung zu schützen, würde von den Menschen nicht immer eingehalten: Körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, wenig oder kein Alkohol oder sich alle Impfungen für die Krebsvorsorge geben zu lassen.

Für viele ze.tt-Leser*innen kommt ein Besuch eines Solariums daher gar nicht erst in Frage: “Ich gehe absolut nie ins Solarium. Der ‚gebräunte‘ Look ist doch völlig überbewertet“. Ein anderer Leser verzichtet aufgrund des erhöhten Krebsrisikos grundsätzlich auf die Sonnenbank: “Ich habe mal eine Hautärztin gefragt, was sie zum Thema Solarium sagt. Der Blick noch vor der ersten Silbe der Antwort hat mir gereicht, um sofort meine 100er-Karte vom Solarium zurück zu geben.“

Zu diesen Gelegenheiten geht ihr ins Solarium

Die Forderung der Deutschen Krebshilfe nach einem deutschlandweiten Solarienverbot lässt sich derweil rechtlich nicht einfach durchsetzen. Der Bundesfachverband für Besonnung, der rund 1.200 große Sonnenstudios in Deutschland vertritt, sieht keine wissenschaftliche Grundlage für die Behauptungen der Deutschen Krebshilfe und will nun juristisch gegen sie vorgehen, wie Sprecher Holger Ziegert am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa sagte. Der Bundesfachverband ist der Ansicht: Wer „moderat“ ins Solarium geht, hat kein erhöhtes Krebsrisiko.