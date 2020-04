Aphantasie: Vier Betroffene erzählen von ihrem Leben ohne Vorstellungsvermögen

Der Umstand, sich nichts vorstellen zu können, ist kaum erforscht. Erst vor zehn Jahren hat das Phänomen in einer Fachzeitschrift einen Namen erhalten: Aphantasie, abgeleitet von dem griechischen phantasia. Aristoteles benutzte es, um die Kraft unseres Verstandes zu beschreiben, visuelle Bilder zu formen. Für die meisten Menschen ist es völlig normal, ihr inneres Augen zu benutzen. Sie tun es, wenn sie ein Buch lesen und sich die Protagonist*innen vorstellen, ihre Haarfarbe, die Kleidung oder ein Muttermal an der linken Oberlippe so visualisieren, wie es der*die Autor*in im Buch beschrieben hat. Sie tun es, wenn sie an den Australienurlaub vor mehreren Jahren denken oder im Ikea stehen und sich vorstellen, ob die neue Kommode wohl ins Wohnzimmer passt. Für sie ist es Teil des Alltags, Erinnerungen abzurufen oder sich in „Was wäre, wenn …“-Szenarien zu verlieren. Aber nicht jede*r kann das. Laut Neurolog*innen fehlt etwa zwei Prozent der Bevölkerung diese Fähigkeit.

Es ist unmöglich, exakt zu messen, wie andere Menschen Erinnerungen abrufen. Aphantasie ist demnach nicht als Krankheit oder gar als Behinderung definiert, sondern wird maximal als Beeinträchtigung beschrieben. Für viele Betroffene geht selbst dieser Begriff noch zu weit. Sie fühlen sich keineswegs beeinträchtigt. Aphantasie ist für sie bloß eine andere Art, das Leben wahrzunehmen, ohne sich dabei eingeschränkt zu fühlen.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Umgekehrt fällt es Menschen mit Vorstellungsvermögen schwer, nachzuvollziehen, wie ein Leben mit Aphantasie funktioniert. Wir haben daher vier Menschen gebeten, zu beschreiben, wie es sich für sie anfühlt.

Marianne, 38 Jahre

Vor einigen Wochen bin ich zufällig auf einen Fun-Fact-Post gestoßen. Er bestand darin, dass einige Menschen in vollständigen Sätzen denken und dabei eine sogenannte innere Stimme hören. Und dass andere Menschen abstrakt denken – und beide Gruppen oft nicht voneinander wissen. Das fand ich sehr interessant, da ich mir eine innere Stimme nicht vorstellen kann. Mein Denken funktioniert so, dass ich in abstrakten Themenfeldern denke und zwischen den Gedanken auch Pausen habe, die ich erweitern kann – es fällt mir leicht, völlig ohne Gedanken zu sein, wenn ich mich darauf konzentriere. Wie ich durch die Gespräche gelernt habe, fällt das anderen überhaupt nicht leicht und einige meiner Gesprächspartner*innen denken den ganzen Tag (teils immer mit „innerer Stimme“).

Es war mir bis dahin absolut nicht klar, dass offenbar die meisten Menschen tatsächlich „innere Bilder“ produzieren und sich Dinge, Ereignisse, Menschen bildhaft vorstellen können. Einige können sogar Geräusche, Töne, Stimmen und Gerüche im Inneren produzieren. Für mich ist das wie eine Superpower! Genauso interessant und genauso unglaublich. Es scheint aber eher zur Mehrheit zu gehören.

In meinem Inneren ist alles immer schwarz und still. Marianne

Bei mir entstehen keine inneren Bilder, Stimmen, Musik, Gerüche, Geräusche oder Ähnliches, es ist schwarz und still. Ich empfinde dies aber ganz und gar nicht als Beeinträchtigung. Im Gegenteil finde ich es einfach wahnsinnig spannend, zu erforschen. Ich arbeite als Theaterschaffende und meine Fantasie und Kreativität funktioniert immer eins zu eins im gegenwärtigen Moment. Sprich: Ich male mir vorher nichts aus (weil ich das gar nicht kann), sondern agiere im Moment und lasse die Kreativität aus mir spontan herausfließen. Quasi ein wenig so wie Improvisationstheater funktioniert – so funktioniert das generell bei mir. Auch wenn ich schreibe, denke oder spreche, passiert das im Moment und war vorher nicht „in meinem Inneren“. Eigentlich logisch, da ich keine Bilder in meinem Kopf produzieren kann.

Beim Einschlafen schalte ich irgendwann meine Gedanken ab. So entspanne ich und finde in den Schlaf. Interessanterweise träume ich sehr oft ganz wild und bunt und fantastisch und kann mich sehr oft daran erinnern. Diese Erinnerungen fühlen sich dann genauso wie im wachen Zustand Erlebtes an. Da ich keine inneren Bilder zu Erinnerungen habe, gibt es in mir keinen Unterschied zwischen Traumerinnerungen und echten Erinnerungen.

Katharina, 34 Jahre

Dass die Art, wie ich mich erinnere, anders ist als bei anderen, ist mir bewusst erst vor ein paar Jahren aufgefallen. Ich fand es sehr spannend, zu lesen, dass das Ganze einen Namen hat. Für mich selber ist es ja normal, wie ich selbst funktioniere. Aber immer wieder wird einem gesagt: „Stell dir dies vor, stell dir das vor. Visualisiere deinen Happy Place.“ Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass andere dann wirklich etwas „sehen“.

Irgendwie nimmt Aphantasie Erinnerungen die emotionale Komponente. Katharina

Dass ich diese Art der der Erinnerung nicht habe und mir nichts bildlich zurückholen kann, hat mich eigentlich das erste Mal wirklich betroffen gemacht, als mein Vater gestorben ist. Ich kann zwar sagen, dass er etwa 185 Zentimeter groß war, dunkelblonde Haare mit einer Glatze in der Mitte und Segelohren hatte. Aber das sind Dinge, die ich weiß, nicht sehe. Irgendwie nimmt Aphantasie Erinnerungen die emotionale Komponente. Ich bin traurig, dass ich Erlebnisse mit ihm nicht wieder erleben kann.

Jetzt bin ich selber Mutter und oft traurig darüber, nicht einmal ein Bild meiner Kinder im Kopf zu haben. Ich kompensiere das, indem ich, wie so viele heutzutage, einen Haufen Bilder mit dem Handy mache.

Außerdem auf ze.tt Warum du dir im Alltag ruhig viel Zeit zum Tagträumen lassen darfst

Melissa, 25 Jahre

Tränenausbruch gab es bei mir keinen, traurig macht es einen trotzdem. Gerade in Zeiten der Selbstisolation wäre es toll, wenn ich mir bildlich den Strand von meinem letzten Urlaub auf Kos vorstellen könnte. Stattdessen muss ich mir Bilder anschauen, kann mich zwar dann in den Moment hineinversetzen. Schließe ich allerdings die Augen … alles schwarz.

Mir wurde mit der Selbstdiagnose einiges deutlich. Als ich im Abitur in die Mathematik-Nachprüfung musste, sagte mein Lehrer mir vorher, es würde mir einfach an Vorstellungsvermögen fehlen und er glaube, dass mir Mathematik deswegen nicht liegen würde. Denselben Satz hatte ich auch schon in der Unterstufe gehört, auch von meinem Mathematiklehrer. Was Mathematik mit Aphantasie zu tun? Vor allem bei Geometriestunden konnte ich nicht mithalten. Mir eine Pyramide oder einen Kegel bildlich vor Augen vorzustellen, war unmöglich.

Oder Karteikarten lernen? Hat bei mir nie etwas gebracht. Ein Mädchen berichtete, sie könne sich in Klausuren genau die Karteikarten vor dem Auge hervorrufen, welche sie gerade benötigt. Mein Abitur wäre deutlich besser ausgefallen, hätte ich das auch beherrscht.

Das Schlimmste, was mich nun beschäftigt, ist, wie toll es zum Beispiel wäre, wenn ich mir bildlich verstorbene Menschen vor das Auge rufen könnte, rein aus der Erinnerung. An Ereignisse erinnern kann ich mich zwar, aber die Bilder dabei vor meinen Augen zu sehen? Nein.

Buket, 16 Jahre

Dass ich an Aphantasie „leide“, weiß ich schon lange, nur ist mir der Begriff dafür erst seit Kurzem bekannt. Davor bezeichnete ich das immer als „Denken wie ein blinder Mensch“. Ich wusste, dass irgendwas anders ist, dass ich psychisch blind bin, weil meine Schwester mir oft von ihren Träumen erzählt hatte. Ihre Träume kamen ihr so real vor, dass sie manchmal nicht wusste, ob sie sie tatsächlich gelebt hat oder nicht. Ich fing also an, sie zu fragen, wie das sein kann. Denn wenn ich meine Augen schließe, sehe ich gar nichts. Allerdings dachte ich die meiste Zeit, ich konzentriere mich nicht genug. Irgendwie muss es doch möglich sein, die eigenen Gedanken zu visualisieren.

Früher habe ich mich deswegen in meinem Bewusstsein eingesperrt gefühlt. Weil ich wusste, dass andere Menschen etwas können, das mir vorenthalten wird. Heute fühlt es sich für mich vollkommen normal an, Aphantasie zu haben. Ich kenne es ja nicht anders. Es ist schwer zu erklären: Ich denke normal, soweit ich das beurteilen kann. Eben nur mit einem schwarzen Bild vor den Augen. Ich kann zum Beispiel auch grob Gegenstände zeichnen, wenn ich sie auch in Wirklichkeit kenne. Eine detailliere Zeichnung ohne Vorlage würde ich aber nicht hinkriegen. Deshalb werde ich mich wohl den Rest meines Lebens fragen, welche Vielfalt mir in meiner kreativen Auslebung vorenthalten bleibt.

Wegen meiner Aphantasie lese ich nicht gerne fiktive Romane, dessen Verfilmung ich nicht gesehen habe. Denn ich habe von alleine keinerlei Vorstellung von den Charakteren und ihren Merkmalen. Sachbücher gehen in Ordnung, fiktive langweilen mich bloß. Für meine Träume gilt Ähnliches. Wenn ich einschlafe, denke ich an alltägliche und oberflächliche Dinge wie „Habe ich meine Hausaufgaben schon erledigt?“ oder „Morgen habe ich einen Arzttermin“. Ob das auch an der Aphantasie liegt, kann ich nicht sagen.

Seit ich von meinem Zustand weiß, liebe ich es, andere zu fragen, was sie denken und in was für einer Art und Form sie Dinge visualisieren können. Ich finde das total interessant. Umgekehrt fällt es anderen sehr schwer, meine Aphantasie zu verstehen. Ich werde dann meistens Dinge gefragt wie „Also wenn du die Augen geschlossen hast, dann weißt du nicht, wie ein Stift aussieht?“ Doch, weiß ich, weil ich schon oft Stifte gesehen habe, aber eben nicht konkret. Ich versuche dann einfach mein Bestes, es zu erklären, aber es ist eigentlich sehr simpel. Man muss sich einfach vorstellen, dass ich bei geschlossenen Augen eben wortwörtlich nichts sehe.