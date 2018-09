Auf diesen Veranstaltungen könnt ihr ein Zeichen gegen Rechts setzen

Um ein Zeichen gegen rechte Hetze, gegen Nationalismus und gegen Rassismus zu setzen und gemeinsam für Menschlichkeit, Gleichbehandlung und Vielfalt einzustehen, finden zur Zeit in ganz Deutschland verschiedene Demonstrationen, Protestaktionen und Veranstaltungen statt. In unsere Liste zeigen wir euch, wann und wo derartige Aktionen in eurer Nähe stattfinden. Falls eure Stadt noch nicht dabei ist oder ihr weitere Veranstaltungen kennt, von denen ihr glaubt, dass sie in dieser Liste auftauchen sollten, schreibt uns einfach eine kurze Mail an meinegeschichte@ze.tt.

Aachen

Samstag, 08.09., 15:00 Uhr: „Frankenberger Viertel gegen Rassismus – für Menschenrechte und Vielfalt“

Berlin

Montag, 03.09., 18:30 Uhr: „Gegen Rassismus und BÄRGIDA“

Samstag, 13.10., 13:00 Uhr: „#unteilbar – Solidarität statt Ausgrenzung – Für eine offene und freie Gesellschaft!“

Bremerhaven

Samstag, 08.09., 15:00 Uhr: „Aktiv gegen Rechts“

Dormagen

Montag, 03.08., 17:00 Uhr: „Dormagener Aktionsbündnis #wirsindmehr – Aufstehen gegen Rechts“

Dresden

Montag, 03.08., 18:00 Uhr: „Nationalismus raus aus den Köpfen“

Hamburg

Mittwoch, 05.09., 17:30 Uhr: „Mittwochs gemeinsam gegen Rechte Hetze“

Montag, 29.09., 12:00 Uhr: „United Against Racism – Antiracist Parade“

Dienstag, 30.10., 19:00 Uhr: „Aktiventreffen ‚Aufstehen gegen Rassismus‘ Hamburg“

Kiel

Montag, 03.09., 16:30 Uhr: „Aufruf Demo: Für Respekt und Menschenwürde!“

Neumünster

Samstag, 08.09., 13:00 Uhr: „Der Norden gegen Rechts, #wirsindmehr, Großdemo Neumünster“

Rostock

Samstag, 22.09., 14:00 Uhr: „Humanität und Solidarität – für ein weltoffenes Rostock“

Samstag, 22.09., 15:00 Uhr: „Kein Schritt zurück – für ein solidarisches Rostock!“