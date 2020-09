Auf TikTok feilen sich Menschen die Zähne ab und Ärzt*innen bekommen das Grausen

Typische Tiktok-Videos sind gerade mal 15 Sekunden lang, aber einigen User*innen reicht auch diese kurze Zeit, um gefährliche Lifehacks zu verbreiten. Vor einiger Zeit machte der Vorschlag die Runde, Zähne mit Wasserstoffperoxid-Lösung zu bleichen. Nun ist der nächste vermeintliche DIY-Gebissverschönerungstrick auf dem Markt: ungleiche Vorderzähne mit einer Nagelfeile auf die gleiche Länge bringen.

In einem ihrer Videos erzählt Userin miadio, dass ihre Zähne nicht perfekt seien, weil sie kleine Furchen hätten. Zudem sei sie pleite. Dann greift sie nach einer Nagelfeile und beginnt, sich die Vorderzähne abzuschleifen. Zum Schluss sagt sie: „Es ist nicht perfekt, aber deutlich besser.“

Auch Userin kaybrazzzz führt in einem Video den Schleifprozess vor. Immerhin steht in ihrer Caption zum Video: „Egal, was du tust, mach das nicht. Ich hab es nur gemacht, weil ich dumm bin und neugierig war.“

Zahnheilkunde auf Tiktok

Glücklicherweise gibt es auf Tiktok auch einige Zahnärzt*innen beziehungsweise Studierende der Zahnmedizin, die rasch auf die vermeintliche günstige und schnelle Korrekturmethode aufmerksam wurden – und entsprechend reagierten:

Zahnarzt Kami Hoss sagte dem US-Magazin Refinery29: „Der Zahnschmelz an der Oberfläche der Zähne ist sehr dünn. Einmal weggefeilt, wird er nie wieder nachwachsen.“ Selbstgeschnittene Haare wüchsen innerhalb einiger Wochen nach. „Aber deine Zahnsubstanz kommt nie zurück und der entstandene Schaden ist nicht wieder rückgängig zu machen“, sagt er.

mb