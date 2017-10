Avocados können viel mehr als nur gut schmecken

Die Avocado boomt. Schon lange. In den USA hat sich der Verkauf seit dem Jahr 2000 vervierfacht, in Deutschland in den letzten zehn Jahren ungefähr verdoppelt. Sie ist gesundheitfördernd, enthält reichlich Vitamin A, E und so viele Fette, dass die Ureinwohner*innen Südamerikas sie als Butter des Waldes bezeichnen. Oder auch als Alligatoren-Birne. Aber das Superfood ist nicht nur aufgrund seiner Inhaltsstoffe super, sondern auch, weil sie sich mindestens genauso gut als Kunstwerk anstellt.

Richtig populär wurde die Zweckentfremdung der Frucht wohl Anfang Juni diesen Jahres, als der australische Food-Künstler Daniele Barresi an einer Avocado-Hälfte herumschnitzte. In nur einer Stunde verwandelte der Frucht-und-Gemüse-Schnitzweltmeister sie in ein Mosaik. Das war so detailliert und prunkvoll, dass ihn das Internet mit Likes und Shares überschüttete. Mit seinem Werk steckte er andere an, jede*r wollte plötzlich Avocados kunstvoll gestalten.

Ein Beitrag geteilt von Daniele Barresi (@danielebarresi_artist) am 8. Jun 2017 um 4:51 Uhr

Seither tauchen unzählbar viele Bilder von geschnitzten Avocados im Internet auf. Unter Hashtags wie #Avocadoart oder #Avocadocarving gibt es allein auf Instagram tausende Exemplare. Manche Leute schnitzen ganze Gemälde in das Fruchtfleisch, manche repetitive Muster, andere kreieren mit winzigen Figuren ein kleines Szenario oder formen den Kern zu Eulen, Fischen oder kleinen Bhuddas.

Hier sind einige Beispiele der schönsten Avocado-Kunst:

Ein Beitrag geteilt von Say No To Magnolia (@saynotomagnolia) am 8. Jun 2017 um 13:27 Uhr

Ein Beitrag geteilt von gaku carving (@gakugakugakugakugaku1) am 6. Jun 2017 um 18:02 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Michael Shinholster (@chef_bean_) am 27. Apr 2017 um 18:07 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Daniele Barresi (@danielebarresi_artist) am 22. Okt 2017 um 2:32 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Daniele Barresi (@danielebarresi_artist) am 8. Okt 2017 um 13:00 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Daniele Barresi (@danielebarresi_artist) am 5. Okt 2017 um 2:43 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Daniele Barresi (@danielebarresi_artist) am 5. Aug 2017 um 8:27 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Avocado Stone Faces (@avocadostonefaces) am 8. Jun 2017 um 11:00 Uhr

Ein Beitrag geteilt von scuruchi fruttart (@scuruchi) am 17. Sep 2017 um 7:22 Uhr

Ein Beitrag geteilt von scuruchi fruttart (@scuruchi) am 12. Jul 2017 um 3:34 Uhr